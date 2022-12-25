باشاغا يصدر 3 توجيهات لوزارة التخطيط والمالية في حكومته

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، ثلاثة توجيهات إلى وزارة التخطيط والمالية بشأن الأداء المالي وكذلك الحسابات الختامية للمؤسسات العامة، بالإضافة إلى ملف الخدمات، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة.

جاءت توجيهات باشاغا خلال اجتماعه، اليوم الأحد، بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة سرت، مع وزير التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة عبر صفحته على «فيسبوك» إن اجتماع باشاغا وحماد «خُصِّص لمناقشة مقترح الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 ودور الأجهزة الرقابية واستعداد الوزارات والهيئات التابعة للحكومة لتقديم خطط ومقترحات العام الجديد إلى وزارة التخطيط والمالية لتضمينها في مشروع قانون الميزانية العامة تمهيدًا لمناقشتها واعتمادها من قبل مجلس النواب».

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