  • Alwasat News
Atwasat

باشاغا يصدر 3 توجيهات لوزارة التخطيط والمالية في حكومته

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 ديسمبر 2022, 05:17 مساء
باشاغا يصدر 3 توجيهات لوزارة التخطيط والمالية في حكومته
اجتماع باشاغا مع وزير التخطيط والمالية أسامة حماد، الأحد 25 ديسمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب)
alwasat radio

أصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، ثلاثة توجيهات إلى وزارة التخطيط والمالية بشأن الأداء المالي وكذلك الحسابات الختامية للمؤسسات العامة، بالإضافة إلى ملف الخدمات، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة.

جاءت توجيهات باشاغا خلال اجتماعه، اليوم الأحد، بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة سرت، مع وزير التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة عبر صفحته على «فيسبوك» إن اجتماع باشاغا وحماد «خُصِّص لمناقشة مقترح الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 ودور الأجهزة الرقابية واستعداد الوزارات والهيئات التابعة للحكومة لتقديم خطط ومقترحات العام الجديد إلى وزارة التخطيط والمالية لتضمينها في مشروع قانون الميزانية العامة تمهيدًا لمناقشتها واعتمادها من قبل مجلس النواب».

- أسامة حماد يكلِّف مديرا عاما جديدا لمصلحة الجمارك
- ميزانية البلديات في مشاورات وزيري التخطيط والحكم المحلي بحكومة باشاغا

توجيهات باشاغا إلى وزارة التخطيط والمالية
وأضاف المكتب الإعلامي أن باشاغا «وجه وزارة التخطيط والمالية بمتابعة الأداء المالي لجميع المؤسسات والهيئات وقفل حساباتها الختامية، والاهتمام بملف الخدمات الضرورية وتوجيه الصرف والإنفاق على احتياجات المواطن المتمثلة في الغذاء والدواء والكهرباء والصحة والتعليم وإعطائها الأولوية في مقترح ميزانية العام الجديد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأخضر والأهلي بنغازي في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأخضر والأهلي بنغازي في ...
عائلة بيليه تمضي ليلة الميلاد إلى جانبه في المستشفى

عائلة بيليه تمضي ليلة الميلاد إلى جانبه في المستشفى
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: ديربي العاصمة بين الأهلي طرابلس والاتحاد في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: ديربي العاصمة بين الأهلي طرابلس والاتحاد في ...
معضلة «التدوير» تواجه 100 ألف طن نفايات ألعاب في فرنسا

معضلة «التدوير» تواجه 100 ألف طن نفايات ألعاب في فرنسا
بوتين: متأكد «100%» أن روسيا ستدمر صواريخ باتريوت الأميركية في أوكرانيا

بوتين: متأكد «100%» أن روسيا ستدمر صواريخ باتريوت الأميركية في أوكرانيا
بوتين: روسيا مستعدة للتفاوض بشأن حلول مقبولة مع جميع أطراف الصراع في أوكرانيا

بوتين: روسيا مستعدة للتفاوض بشأن حلول مقبولة مع جميع أطراف الصراع في أوكرانيا
النيابة الفرنسية: رفع قرار احتجاز المشتبه به في قتل أكراد في باريس لأسباب صحية

النيابة الفرنسية: رفع قرار احتجاز المشتبه به في قتل أكراد في باريس لأسباب صحية
الصين: تسجيل نصف مليون إصابة بـ«كوفيد» يوميا في مدينة واحدة

الصين: تسجيل نصف مليون إصابة بـ«كوفيد» يوميا في مدينة واحدة
شاهد: عاصفة «تاريخية» تتسبب بانقطاع الكهرباء وفوضى في حركة النقل في الولايات المتحدة

شاهد: عاصفة «تاريخية» تتسبب بانقطاع الكهرباء وفوضى في حركة النقل في الولايات ...
هدف ريشارليسون أجمل هدف في مونديال قطر

هدف ريشارليسون أجمل هدف في مونديال قطر
حفتر: وحدة ليبيا خط أحمر ولا نسمح بالتعدي عليها

حفتر: وحدة ليبيا خط أحمر ولا نسمح بالتعدي عليها
لاعب الأهلي طرابلس أبوبكر إبراهيم يزور «قيصر الكرة الليبية» في القاهرة

لاعب الأهلي طرابلس أبوبكر إبراهيم يزور «قيصر الكرة الليبية» في القاهرة
مصر: نسعى لمعدل نمو 5.5% في العام المالي 2023 - 2024

مصر: نسعى لمعدل نمو 5.5% في العام المالي 2023 - 2024
في ذكرى الاستقلال.. الأمير السنوسي: المملكة الدستورية لا تزال تمثل المظلة المناسبة لشركاء الوطن

في ذكرى الاستقلال.. الأمير السنوسي: المملكة الدستورية لا تزال تمثل المظلة ...
في عيد الاستقلال.. باتيلي يدعو القادة الليبيين إلى إنهاء المراحل الانتقالية وتجنب التصعيد

في عيد الاستقلال.. باتيلي يدعو القادة الليبيين إلى إنهاء المراحل الانتقالية ...
الدبيبة ينفي أي خلاف شخصي مع باشاغا: كل مديريات الأمن تحت إدارة حكومتنا

الدبيبة ينفي أي خلاف شخصي مع باشاغا: كل مديريات الأمن تحت إدارة حكومتنا
جريدة «الوسط»: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد السياسي

جريدة «الوسط»: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد السياسي
العدد 370: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد.. وإلغاء «التربية الوطنية»

العدد 370: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد.. وإلغاء «التربية الوطنية»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الجمارك تعلن ضبط مروجي أقراص مهلوسة في جنزور
الجمارك تعلن ضبط مروجي أقراص مهلوسة في جنزور
ارتفاع اليورو مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية
ارتفاع اليورو مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية
سويسرا تؤكد دعم ليبيا لإحلال السلام والاستقرار
سويسرا تؤكد دعم ليبيا لإحلال السلام والاستقرار
نائب رئيس حكومة باشاغا يتعهد بتوفير احتياجات مستشفى تاكنس
نائب رئيس حكومة باشاغا يتعهد بتوفير احتياجات مستشفى تاكنس
ضبط غاني متهم بسرقة قارب من ميناء طرابلس لاستخدامه في هجرة غير شرعية
ضبط غاني متهم بسرقة قارب من ميناء طرابلس لاستخدامه في هجرة غير ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء ......
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته «القوة المشتركة» ولم نتمكن من مقابلة الدبيبة
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته ......
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا...
الدبيبة يهنئ الليبيين بذكرى الاستقلال ويقرر الأحد عطلة رسمية
الدبيبة يهنئ الليبيين بذكرى الاستقلال ويقرر الأحد عطلة رسمية...
حبس موظف بمصرف الجمهورية وكالة البريد في طرابلس لاستيلائه على مليون و75 ألف دينار
حبس موظف بمصرف الجمهورية وكالة البريد في طرابلس لاستيلائه ......
المزيد
مفوضية اللاجئين تستقبل 28 شخصا فارين من مواقع للإتجار بالبشر في ليبيا
مفوضية اللاجئين تستقبل 28 شخصا فارين من مواقع للإتجار بالبشر......
باشاغا يصدر 3 توجيهات لوزارة التخطيط والمالية في حكومته
باشاغا يصدر 3 توجيهات لوزارة التخطيط والمالية في حكومته...
جلسة حوارية حول «المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص» في قانون العمل الليبي
جلسة حوارية حول «المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص» في قانون ......
ضبط غاني متهم بسرقة قارب من ميناء طرابلس لاستخدامه في هجرة غير شرعية
ضبط غاني متهم بسرقة قارب من ميناء طرابلس لاستخدامه في هجرة ......
نائب رئيس حكومة باشاغا يتعهد بتوفير احتياجات مستشفى تاكنس
نائب رئيس حكومة باشاغا يتعهد بتوفير احتياجات مستشفى تاكنس...
المزيد