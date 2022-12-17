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حسام زكي يوضح معوقات عمل جامعة الدول العربية في الملف الليبي (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 ديسمبر 2022, 12:21 مساء
حسام زكي يوضح معوقات عمل جامعة الدول العربية في الملف الليبي (فيديو)
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي يدلي بتصريحات لقناة «مصر الإخبارية» أمس الجمعة، 16 ديسمبر 2022. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
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عبّر الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، عن الأمل في التوصل لاتفاق عربي كامل بشأن الملف الليبي، مشيرًا إلى عدم «الوصول إلى جهد عربي منظم لحل الأزمة حتى  اللحظة».

وأضاف زكي، في تصريحات لقناة «مصر الإخبارية» أمس الجمعة: «ربما تكون المواقف العربية لم تصل إلى تفاهم كامل حول الوضع في ليبيا، بما يتيح للأمين العام لجامعة الدول العربية الحصول على تفويض عربي كامل لقيادة جهود حل الأزمة»، وأشار إلى «صعوبة تحرك الأمين العام للجامعة في الملف الليبي دون وجود تفويض كامل من الدول الأعضاء، لأن بعض الدول لها مصالح في ليبيا، وبالتالي تكون يدنا مقيّدة».

الجامعة العربيىة تشجع الليبيين على سرعة إجراء الانتخابات
وأضاف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: «لا يمكن أن يتم النظر إلى الوضع في ليبيا في لحظة ما دون فهم الماضي». وعبر، في الوقت نفسه، عن تشجيع الجامعة العربية «الأطراف الليبية على سرعة إجراء الانتخابات».

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وأوضح حسام زكي: «الانتخابات هي الطريقة الوحيدة لكي يعبر الشعب الليبي عن رأيه فيمن يختاره أو يمثله»، وقال: «الجامعة العربية على تواصل مع الليبيين، وندعو لسرعة إجراء الانتخابات في ليبيا».

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