إسبانيا تدعم أي مسار يفضي إلى الانتخابات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد سفير إسبانيا لدى ليبيا، خافيير لاراشي، اليوم الأربعاء، دعم بلاده أي مسار يُفضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، ويسهم في دعم المسار الديمقراطي في ليبيا، فيما شدد عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، على أهمية التوافق على قاعدة دستورية لانتخابات تنهي جميع الأزمات.

جاء ذلك خلال لقاء جمع اللافي ولاراشي، حيث بحثا تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، و«جهود المجلس الرئاسي لحل الأزمة، والخطوات التي اتخذها لتحقيق آلية متفق عليها، تمكن من الذهاب إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي»، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

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وأشار البيان إلى إشادة «السفير الإسباني بمشروع المصالحة الوطنية الذي يقوده اللافي، وسعيه المتواصل لإشراك جميع الأطراف في العملية السياسية، من خلال اللقاءات التي جمعته بعدد من الأكاديميين والسياسيين والمشايخ والأعيان والشباب». بدوره، ثمن اللافي دور إسبانيا ومساعيها لدعم العملية السياسية، مؤكدًا أهمية التوافق بين الجميع على قاعدة دستورية لتحقيق آمال الليبيين للوصول إلى انتخابات تنهي جميع الأزمات.

لقاء اللافي والسفير الإسباني، 14 ديسمبر 2022. (المجلس الرئاسي)