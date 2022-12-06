«النواب» يقر نقل تبعية الجريدة الرسمية إليه

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، إقرار المجلس نقل تبعية الجريدة الرسمية إلى مجلس النواب.

وقال عقيلة، خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة في بنغازي، الثلاثاء، إن المجلس أقر من حيث المبدأ وبالإجماع نقل تبعية الجريدة الرسمية إليه، موضحًا أن الجريدة مهمة جدًا لتعريف المواطنين بالقرارات والقوانين الحكومية والصادرة عن مجلس النواب وغيرها من الترقيات والتعيينات.

ودار النقاش في الجلسة حول مشروع إصدار الجريدة الرسمية وما ينشر فيها، واقترح عديد النواب استحداث إدارة خاصة تتبع لها الجريدة الرسمية، فيما طلب آخرون توسيع نطاق ما تنشره الجريدة الرسمية ليشمل كل القرارات والقوانين الخاصة بالدولة الليبية.