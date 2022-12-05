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ميلوني تكشف عن أولويات حكومتها في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 ديسمبر 2022, 08:23 مساء
ميلوني تكشف عن أولويات حكومتها في ليبيا
رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جورجيا ميلوني (أرشيفية: الإنترنت)
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قالت رئيس الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني إن من أولويات السياسة الخارجية لحكومتها هي «تحقيق الاستقرار الكامل والدائم لليبيا».

ونقل موقع «يورو اكتيف» الأوروبي، اليوم الاثنين، عن ميلوني قولها في خطابها الختامي للنسخة الثامنة لملتقى «حوارات المتوسط» السنوي في روما نهاية الأسبوع، إن منطقة البحر المتوسط منقسمة، لكنها توحد أيضًا الاتحاد الأوروبي وأفريقيا، مضيفة أن الاستقرار والأمن في هذه المنطقة هما «شرط أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» للدول الأوروبية والأفارقة.

وتشمل أولويات السياسة الخارجية والأمن القومي «الأكثر إلحاحًا» للحكومة الإيطالية «تحقيق الاستقرار الكامل والدائم لليبيا»، ومن هنا وجهت الدعوة إلى «الفاعلين السياسيين الليبيين للالتزام بتزويد البلاد بمؤسسات قوية ومشروعة ديمقراطيًا».

- ميلوني للمنقوش: إيطاليا تسعى لتعزيز الشراكة مع ليبيا في مجال الطاقة

التعاون الاقتصادي وقضايا مكافحة الهجرة
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، خلال المؤتمر، إنه بحث مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي. وأضاف تاجاني الذي يشغل كذلك منصب نائب رئيس الوزراء، أنه تناول خلال لقائه المنقوش في روما، قضايا مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب البشر.

وأضاف أن «إيطاليا في طليعة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار بليبيا، ومكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. كان التركيز (خلال اللقاء) على تعزيز التعاون الثنائي».

ومنذ تولي اليمين المتطرف السلطة التنفيذية في إيطاليا، أظهرت ميلوني أهدافها الواضحة بشأن مكافحة الهجرة غير القانونية في عرض البحر المتوسط، وتعهدت بتشديد إجراءات استقبال اللاجئين في بلادها بالدعوة لتقاسم الأعباء بين دول الاتحاد الأوروبي؛ ما أثار خلافات مع فرنسا.

اتفاق الهجرة بين إيطاليا وليبيا
ومطلع الشهر الماضي صادق البرلمان الإيطالي على تجديد اتفاق بين إيطاليا وليبيا لمنع المهاجرين واللاجئين من الوصول إلى السواحل الأوروبية لثلاث سنوات جديدة وفق ما أكدته وسائل إعلام إيطالية.

وتنص الاتفاقية المثيرة للجدل التي وقعتها الحكومة الإيطالية والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة عام 2017، على أن تساعد روما قوات خفر السواحل الليبية في التصدي لقوارب المهاجرين، وإعادتهم إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا، كما تضمنت التزامًا من إيطاليا بتزويد خفر السواحل الليبية بالسفن وتدريبهم على التعامل مع أشكال الهجرة غير الشرعية.

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