إنشاء خط كهرباء هوائي بين العزيات والمخيلي بديلا موقتا للأبراج المنهارة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء بدء إنشاء خط كهرباء هوائي، بالأعمدة الخشبية، للربط بين منطقتي العزيات والمخيلي جنوب مدينة درنة.

يأتي ذلك بد انهيار أبراج كهرباء الخط الرابط بين المنقطتين خلال الأيام الماضية جراء الرياح القوية، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وفي السياق نفسه، وجهت الشركة بتجديد الأبراج الثمانية المنهارة، والتي تنقل طاقة بقدر «66 ك.ف» تغذي المنطقتين، ولكن يستلزم الانتهاء من الأعمال بعض الوقت ولذا قررت إنشاء الخط الهوائي بشكل موقت، وذلك تحت إشراف دائرة صيانة الجهد المتوسط درنة.