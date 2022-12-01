غلق 3 مصانع دقيق في قصر الأخيار والخمس تستخدم «برومات البوتاسيوم»

القاهرة - بوابة الوسط

أشرفت دوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية على أعمال النيابة العامة الخاصة بغلق ثلاثة مصانع دقيق في منطقتي قصر الأخيار وزليتن، تستخدم مادة «برومات البوتاسيوم».

وضبطت قوات الأمن ثمانية متهمين بصنع وبيع مادة غذائية مغشوشة ومخالفة للمواصفات القياسية، وتشكل خطرا على الصحة العامة، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

اكتشاف استخدام مادة «برومات البوتاسيوم» في عدة بلديات

وفي 28 نوفمبر الماضي، أعلن مكتب النائب العام، وجود مادة «برومات البوتاسيوم» في 27 عينة جرى تحليلها لدى بيت الخبرة الألماني، إضافة إلى ضبط 232 قضية لـ232 مخبزًا مخالفا، موجها الاتهام إلى 411 متهمًا، بينهم 128 ليبيًا و283 أجنبيًا.

- النيابة العامة تثبت وجود «برومات البوتاسيوم» في 27 عينة دقيق.. وتغلق 232 مخبزا

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واتخذت النيابة العامة إجراءات التأكد من استعمال مركب «برومات البوتاسيوم» المحظور استيراده إلى البلاد كمضاف في بعض المواد الغذائية المتاحة على نطاق واسع، حيث أخذت 600 عينة من القمح والدقيق وغير ذلك من المواد الداخلة في صناعة الخبز والمعجنات وتحريزها، كما طلبت إجراء تحليل نوعي وكمي للعينات؛ بغية استبيان إضافة مركب برومات البوتاسيوم المدرج في النظام المنسق لتصنيف السلع وتبويبها تحت رمز (9021-2-28).

وأكد بيت الخبرة الألماني استعمال مركب «برومات البوتاسيوم» في صناعة الدقيق والخبز بنسب غير آمنة من قبل القائمين على هذه الصناعة في عدة بلديات، ضمن 27 عينة أثبتت وجود المادة.