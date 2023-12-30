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المنتخب الوطني لكرة السلة يحقق إنجازًا تاريخيًا بالبطولة العربية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 ديسمبر 2023, 10:41 مساء
المنتخب الوطني لكرة السلة يحقق إنجازًا تاريخيًا بالبطولة العربية
مباراة ليبيا والصومال في البطولة العربية لكرة السلة السبت 30 ديسمبر 2023 (حساب الاتحاد الليبي لكرة السلة على فيسبوك)
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أنهى المنتخب الوطني لكرة السلة الدور الأول من البطولة العربية المقامة حاليا في مصر متصدرا ترتيب المجموعة الأولى بعدما حصد العلامة الكاملة بفوزه في المباريات الثلاث التي خاضها، وذلك ضمن جملة من الإنجازات التي تشير إلى التطور الكبير في مستوى ونتائج الفريق.

المنتخب الوطني لكرة السلة يحقق العلامة الكاملة
وخلال المشاركة الثامنة للمنتخب الوطني لكرة السلة في البطولة العربية تمكن من تحقيق العلامة الكاملة بفوزه في كل مبارياته بدور المجموعات.

ويقدم المنتخب الوطني لكرة السلة أداء رائعا خلال مبارياته بالبطولة العربية، حيث تمكن لاعبون من المنتخب من الفوز بلقب أفضل لاعب في المباريات الثلاث التي لعبها حتى الآن، حيث جرى اختيار ميدو بوزقيه أفضل لاعب في مباراة ليبيا وموريتانيا.

وفي مباراة المنتخب الوطني لكرة السلة أمام نظيره الجزائري فاز بلقب أفضل لاعب توني ميتشيل، أما في مباراة ليبيا والصومال فكان أفضل لاعب هو غيث الرحمن مفتاح، وفقا لحساب الاتحاد الليبي لكرة السلة على «فيسبوك».

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ويعد فوز المنتخب الوطني لكرة السلة على نظيره الجزائري هو الأول في تاريخ مواجهاتهما بالبطولة العربية التي بدأت في عام 1975 بالكويت وكان آخرها العام الماضي بالإمارات، حيث التقى المنتخبان ثلاث مرات كان الفوز فيها من نصيب المنتخب الجزائري.

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