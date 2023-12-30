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منتخب السلة الليبي يحقق فوزه الثالث في البطولة العربية على حساب الصومال

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 30 ديسمبر 2023, 03:26 مساء
منتخب السلة الليبي يحقق فوزه الثالث في البطولة العربية على حساب الصومال
المنتخب الليبي لكرة السلة يعبر نظيره الصومالي في البطولة العربية. (فيسبوك)
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حقق المنتخب الوطني الليبي لكرة السلة «فرسان المتوسط» الفوز الثالث على حساب منتخب الصومال في المباراة، التي أقيمت بينهما اليوم السبت بالعاصمة القاهرة، ضمن منافسات كأس العرب لكرة السلة في نسختها الـ25.

المباراة انتهت لمصلحة «فرسان المتوسط» بنتيجة 81 مقابل 72. وقد فاز المنتخب الوطني في مباراته الأولى على حساب المنتخب الموريتاني بنتيجة 94 مقابل 77، وفاز أمس الجمعة على المنتخب الجزائري بنتيجة 85 مقابل 67.

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وبعد فوزه الثالث في مجموعته التي يتصدرها، يلتقي المنتخب الليبي في دور الثمانية بعد غد الإثنين المتأهل من منتخبي الإمارات والكويت، صاحبي الترتيب الثاني.

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