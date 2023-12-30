البشائر يحرز فوزه الأول في «دورينا» على حساب الأولمبي

القاهرة - بوابة الوسط

حقق فريق البشائر أول فوزه له هذا الموسم بعدما تغلب على مضيفه الأولمبي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم السبت بملعب الزاوية في الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الثانية للدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا».

الأولمبي ينهي الشوط الأول متقدما

تقدم الأولمبي بهدف في الدقيقة 33 أحرزه عمر عريبي، إلا أن البشائر ضغط في الشوط الثاني من أجل العودة في النتيجة، وتحقق مه ما أراد عندما تحصل على ركلة جزاء تصدى لها هاشم بلتو ليحرز منها هدف التعادل في الدقيقة 80.

واستمر ضغط البشائر فيما تبقى من دقائق المباراة ليتحصل الفريق على ركلة جزاء ثانية تصدى لها هاشم بلتو ليحرز الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

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بهذا الفوز الثمين يحصد البشائر ثلاث نقاط غالية رفع بها رصيده إلى سبع نقاط، بينما توقف رصيد الأولمبي عند خمس نقاط.