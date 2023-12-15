المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة يواجه تونس في البطولة الأفريقية بمصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

تتواصل فعاليات البطولة الأفريقية الأولى لناشئي الكرة الطائرة، التي تستضيفها ليبيا حاليا في مدينة مصراتة، بإقامة مباراتين اليوم الجمعة، حيث يلعب المنتخب الوطني مع نظيره التونسي في السادسة مساء، وتسبقها مباراة منتخبي مصر والمغرب في الرابعة عصرا.

المنتخب الوطني للكرة الطائرة تخطى الكاميرون والمغرب

المنتخب الوطني للكرة الطائرة يدخل مباراته الثالثة اليوم أمام المنتخب التونسي بعدما حقق فوزين في أول مباراتين له بالبطولة الأفريقية للناشئين، حيث تغلب في المباراة الأولى على نظيره الكاميروني، الثلاثاء الماضي، بثلاثة أشواط للا شيء، وجاءت نتيجة الأشواط 25-10 و25-21 و25-16.

وفي المباراة الثانية، التي أقيمت أول من أمس الأربعاء، حقق فوزه الثاني على التوالي على حساب نظيره المغربي بثلاثة أشواط من دون مقابل، وجاءت نتيجة الأشواط 28-18 و25-14 و25-22، ليصبح رصيده ست نقاط، حاصدا بذلك العلامة الكاملة.

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ويسعى المنتخب الوطني للكرة الطائرة إلى تحقيق الفوز الثالث على التوالي، ليرفع رصيده إلى تسع نقاط، والمنافسة على الفوز بلقب البطولة.