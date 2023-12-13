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انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للتربية البدنية وعلوم الرياضة بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 ديسمبر 2023, 08:11 مساء
انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للتربية البدنية وعلوم الرياضة بطرابلس
جمال الزروق رئيس مجلس ادارة اللجنة الأولمبية الليبية (حساب اللجنة على فيسبوك)
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شارك رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الدكتور جمال الزروق صباح اليوم الأربعاء في افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الرابع للتربية البدنية وعلوم الرياضة الذي انطلقت أعماله في مدينة طرابلس وتتواصل فعالياته غدا أيضا.

حضور كبير لمؤتمر التربية البدنية وعلوم الرياضة
حضر المؤتمر عدد كبير من الشخصيات الرياضية والأكاديمية المهتمة بعلوم الرياضة، بالإضافة إلى تواجد عدد من ضيوف ليبيا من دول أخرى، وفقا لحساب اللجنة الأولمبية الليبية على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي.

وألقى رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق كلمة في افتتاح المؤتمر نوه خلالها بالدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الأولمبية الليبية في تطوير الرياضة في ليبيا، بجانب قيامها بدعم المواهب وتشجيعها

ونشر الثقافة الأولمبية، والحث على العمل من أجل خدمة المجتمع الليبي والرقي به نحو الأفضل.

وأكد الدكتور جمال الزروق أن اللجنة الأولمبية الليبية تتبنى وتدعم دائما إقامة مثل هذه المؤتمرات وورش العمل وتعمل على فتح الآفاق مع المؤسسات العلمية والأكاديميات الرياضية من أجل خدمة الرياضة في ليبيا.

وقال إن اللجنة الأولمبية الليبية ستواصل دعمها في إقامة وتنظيم المؤتمرات العلمية والندوات للنهوض بالرياضة في ليبيا على المستويات كافة، كما أن اللجنة ترحب بالمقترحات كافة التي من شأنها المساهمة في تحقيق رسالة اللجنة الأولمبية ومبادئها السامية من أجل تعزيز دور الفرد والمجتمع في خدمة الوطن.

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وشدد الزروق على الاستفادة من مخرجات المؤتمر الدولي الرابع للتربية البدنية وعلوم الرياضة، للارتقاء بمستوى التربية البدنية وعلوم الرياضة في بلادنا.

وقدم رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الدكتور جمال الزروق شكره لكل العاملين في إنجاح فعاليات هذا المؤتمر.

جانب من أعمال أعمال المؤتمر الدولي الرابع للتربية البدنية وعلوم الرياضة الأربعاء 13 ديسمبر 2023 (حساب اللجنة الأولمبية على فيسبوك)
جانب من أعمال أعمال المؤتمر الدولي الرابع للتربية البدنية وعلوم الرياضة الأربعاء 13 ديسمبر 2023 (حساب اللجنة الأولمبية على فيسبوك)
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