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دكتور معز شفتر يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل المؤتمر العلمي للرياضة في جامعة طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 09 ديسمبر 2023, 03:03 مساء
دكتور معز شفتر يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل المؤتمر العلمي للرياضة في جامعة طرابلس
شعار المؤتمر العلمي الرابع بكلية التربية البدنية في جامعة طرابلس. (فيسبوك)
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تستعد كلية التربية البدنية في جامعة طرابلس لانطلاق مؤتمرها العلمي الرابع، الذي سيقام في قاعة فندق المهاري يومي الأربعاء والخميس المقبلين تحت شعار «رؤية مستقبلية لعلوم الرياضة من أجل التطوير والإنجاز»، بعدما استقبلت اللجنة العلمية قرابة 50 بحثا من ليبيا وفلسطين والعراق واليمن والجزائر والمغرب وتونس ومصر والإمارات والسعودية ولبنان.

والتقت «بوابة الوسط» رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، دكتور معز محمد شفتر، الذي قال: «تسعى كلية التربية البدنية طرابلس من خلال مؤتمرها العلمي الرابع إلى وضع المقترحات والحلول والخطط، للحد من الصعوبات التى تواجهها، ومساعدة الباحثين في البحث والتقصي عن كل ما يفيد الرياضة، وتحقيق الإنجاز لوطننا الحبيب».

وأضاف: «يهدف المؤتمر إلى تبادل التطبيقات ذات العلاقة بمحاور المؤتمر، ومواكبة التطور السريع لعلوم الرياضة في كل تخصصاتها، العلمية والنظرية، والاستفادة من التقدم العلمي وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في المجال الرياضي والذكاء الصناعي، وتحديث المنهجيات العلمية للرياضة».

محاور عدة تتصدر المشهد في المؤتمر العلمي الرابع
وأكمل معز حديثه إلى «بوابة الوسط»: «سيوفر المؤتمر فرص عرض وتبادل الممارسات التطبيقية ذات العلاقة بمحاور المؤتمر على المستوى المحلي والدولي، لأن علوم الرياضة تشهد تطورا سريعا في كل مجالاتها، العلمية والنظرية، مع الاستفادة من ثورة التقنيات الرقمية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في تطوير مستوى الأداء في المجال الرياضي، والانتقال به إلى مرحلة التطوير والإنجاز، وإبراز علاقة العلوم المختلفة فى التربية البدنية وعلوم الرياضة».

وأوضح: «يشمل المؤتمر عدة محاور، من بينها التدريب الرياضي والإنجاز، ومستجدات التعليم الأكاديمي وطرق التدريس الحديثة، والتسويق والإعلام الرياضي، والعلوم التقنية والرياضة، وعلوم الرياضة في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، بجانب محاضرة الدكتور وليد الكببسي من العراق بعنوان (استخدام تدريبات خاصة وفق مؤشر السرعة الحرجة وتأثيرها على استجابة القدرة اللاهوائية للرياضيين)، ومحاضرة للدكتور عبدالستار جابر من العراق بعنوان (الذكاء الصناعي في المجال الرياضي)».

الدكتور عبدالرحمن يلقي محاضرة عن التغييرات الكيميائية
وأردف شفتر: «تلقي محاضرة للدكتورة زكية إبراهيم من جامعة الإسكندرية بعنوان (التعليم المستمر وتعزيز قدرات المعلم والمدرب)، وهناك محاضرة للدكتور فادي فياض من لبنان بعنوان (إدارة الأحداث فى المؤسسات والهيئات الرياضية)، ومحاضرة للدكتور عبدالرؤوف عبدالرحمن من تونس بعنوان (تأثير التغييرات الكيميائية على تكيف الجهاز الدوري والتنفسي على النشاط الرياضي)».

وأضاف: «أيضا هناك محاضرة للدكتور أحمد عطاء الله من الجزائر بعنوان (تصميم وبناء الاختبارات في المجال الرياضي)، ومحاضرة للدكتور قاسم الكيلاني من العراق بعنوان (الرؤية الحاسوبية لتطوير الأداء الرياضي)، ومحاضرة للدكتور أحمد عمران من مصر بعنوان (التكنولوجيا الحديثة في التأهيل والعلاج الحركي)، ومحاضرة للدكتور معز شفتر من ليبيا بعنوان (أثر الاستثمار الرياضي في الاقتصاد الوطني)، ومحاضرة للدكتور عصام الدناع من ليبيا بعنوان (الأمن البيئي الصحي في النشاط الرياضي)».

ندوة حول إستراتيجية تطوير منظومة الكرة الليبية
واختتم دكتور معز محمد شفتر حديثه مع «بوابة الوسط»: «ستوقع اتفاقية تعاون بين جامعتي طرابلس والجزائر، وستعقد على هامش المؤتمر اتفاقية بين كلية التربية البدنية في جامعة طرابلس ومعهد الرياضة بجامعة الجزائر، بهدف تبادل الزيارات العلمية، ومنح كراسي لطلبة الدراسات العليا، وتبادل البحوث العلمية ولجان مناقشة الماجستير والدكتوراة، بالإضافة إلى إقامة ندوة على هامش المؤتمر بعنوان (إستراتيجية تطوير منظومة كرة القدم الليبية)».

معز شفتر. (أرشيفية - الإنترنت)
معز شفتر. (أرشيفية - الإنترنت)
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