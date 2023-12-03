مصر تستقبل بطولة أفريقيا للشراع المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تتواصل في منتجع بالم رويال سوما باي بالغردقة بمصر منافسات بطولة أفريقيا للشراع المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وقد افتتحت البطولة، الجمعة، بحضور رئيس الاتحاد الليبي عبدالمنعم بن حريز، إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية والوفود المشاركة في البطولة.

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وضمت بعثة المنتخب الليبي كلا من الرياضيين المعتز بالله أمين المنبي ومحمد جاسم، والمدرب محمد برشان، وإداري المنتخب الهادي الزاوي.

45 لاعبا ولاعبة من 10 دول مشاركة

يشارك في منافسات البطولة 45 لاعبا ولاعبة من: ليبيا، ومصر، والجزائر، وأنغولا، وموريشيوس، والمغرب، وموزمبيق، وسيشل، والسودان، وتونس.

وتقام البطولة لمنافسات السيدات والرجال، وسيتأهل منها لدورة الألعاب الأولمبية أصحاب المركزين الأول والثاني في كل منافسة.

الغردقة تستقبل منافسات بطولة أفريقيا للشراع بمشاركة ليبية. (فيسبوك)

الغردقة تستقبل منافسات بطولة أفريقيا للشراع بمشاركة ليبية. (فيسبوك)

الغردقة تستقبل منافسات بطولة أفريقيا للشراع بمشاركة ليبية. (فيسبوك)

الغردقة تستقبل منافسات بطولة أفريقيا للشراع بمشاركة ليبية. (فيسبوك)

الغردقة تستقبل منافسات بطولة أفريقيا للشراع بمشاركة ليبية. (فيسبوك)

الغردقة تستقبل منافسات بطولة أفريقيا للشراع بمشاركة ليبية. (فيسبوك)

الغردقة تستقبل منافسات بطولة أفريقيا للشراع بمشاركة ليبية. (فيسبوك)

الغردقة تستقبل منافسات بطولة أفريقيا للشراع بمشاركة ليبية. (فيسبوك)