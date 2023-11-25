المنتخب الوطني للملاكمة يبدأ الاستعداد لكأس أفريقيا وتصفيات الأولمبياد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت تدريبات المنتخب الوطني للملاكمة اليوم السبت استعدادا لخوض العديد من الاستحقاقات القادمة ومن بينها بطولة كأس أفريقيا والتصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

تقسيم الملاكمين إلى مجموعتين

تضم القائمة المختارة من قبل المدرب العام التونسي جيلاني سيف النصر الملاكمين أحمد الكوم وسراج خالد في وزن 54 كلغ، وفي وزن 57 كلغ الملاكم إسلام مرعي، وفي وزن 60 كلغ الملاكم مؤيد عكاشة، وفي وزن 63 كلغ الملاكم عبدالباسط بلخير، وفي وزن 67 كلغ الملاكم يزن الحويج، وفي وزن 71 كلغ الملاكمان محمد بالراشد وعبدالمؤمن عيسى، وفي وزن 75 كلغ الملاكم عاصم دوكو، وفي وزن 80 كلغ الملاكمان سعد الفلاح وإبراهيم الساحلي،

وفي وزن 86 كلغ الملاكمون سراج الجهاني وعبدالرحيم الجمي وأسامة بركوس، وفي وزن 92 كلغ الملاكم محمد عبدالمولى.

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يشار إلى أن تدريبات المنتخب الوطني للملاكمة في المرحلة الأولى ستكون على مستوى المناطق، بحيث تقام تدريبات المنطقة الشرقية تحت إشراف المدرب عبدالناصر المسلاتي، بينما يشرف المدير الفني جيلاني سيف النصر ويساعده نوري بن طالب على تدريبات المنطقة الغربية والوسطى.