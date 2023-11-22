منتخب ليبيا يواجه العراق بعد الخسارة أمام الجزائر في البطولة العربية المدرسية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

فقد منتخب ليبيا، أمس الثلاثاء، مباراته أمام الجزائر في البطولة العربية المدرسية المقامة في العاصمة المصرية القاهرة، بنتيجة (1-2)، واليوم الأربعاء، يخوض المنتخب الليبي المدرسي مباراة مهمة ومصيرية أمام منتخب العراق متصدر المجموعة بـ6 نقاط من فوزين متتاليين على الجزائر وفلسطين.

- المنتخب الليبي للشبيبة في البطولة العربية المدرسية لكرة القدم بمصر

وفي بقية النتائج المسجلة أمس الثلاثاء، فازت السعودية على الكويت 3-2، ولبنان على المغرب 4-1، والعراق على فلسطين 9-0.