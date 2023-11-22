منتخب ليبيا يواجه العراق بعد الخسارة أمام الجزائر في البطولة العربية المدرسية

فقد منتخب ليبيا، أمس الثلاثاء، مباراته أمام الجزائر في البطولة العربية المدرسية المقامة في العاصمة المصرية القاهرة، بنتيجة (1-2)، واليوم الأربعاء، يخوض المنتخب الليبي المدرسي مباراة مهمة ومصيرية أمام منتخب العراق متصدر المجموعة بـ6 نقاط من فوزين متتاليين على الجزائر وفلسطين.
- المنتخب الليبي للشبيبة في البطولة العربية المدرسية لكرة القدم بمصر
وفي بقية النتائج المسجلة أمس الثلاثاء، فازت السعودية على الكويت 3-2، ولبنان على المغرب 4-1، والعراق على فلسطين 9-0.
4 مواجهات اليوم الأربعاء
يتجدد الموعد اليوم الأربعاء مع أربع مباريات، أولى المباريات ستجمع مصر مع السعودية، تليها مباراة عمان ولبنان، وتعقبها مباراة الجزائر مع فلسطين، ورابع المباريات تجمع ليبيا مع العراق.
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