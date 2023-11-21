ليبيا تواجه الجزائر بعد تخطي فلسطين في البطولة العربية المدرسية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حقق منتخب ليبيا لكرة القدم، أمس الإثنين، فوزا عريضا (10-0) على منتخب فلسطين في البطولة العربية المدرسية مواليد 2008-2009، التي تتواصل في العاصمة المصرية القاهرة.

جاءت الأهداف بإمضاء اللاعبين: موسى العقوري (ثلاثة أهداف)، ومحمد أسامة (هدفين)، وهدف لكل من: سند أبو راوي والمنذر القماطي ومحمد كريستا وناصر الفلاح وآدم عبدالحكيم.

- المنتخب الليبي للشبيبة في البطولة العربية المدرسية لكرة القدم بمصر

وفي بقية النتائج المسجلة بالبطولة، فازت مصر على الكويت بهدفين نظيفين، وعمان على المغرب بهدفين مقابل هدف، والعراق على الجزائر بهدف دون رد.

مباريات اليوم الثلاثاء في البطولة

يتجدد الموعد اليوم الثلاثاء مع أربع مباريات، إذ مصر تلتقي السعودية، وتعقبها مباراة لبنان مع المغرب، وثالثة المباريات تجمع ليبيا مع الجزائر، وفي المباراة الرابعة فلسطين تواجه العراق.

تشارك البطولة عشرة منتخبات، وزعت على ثلاث مجموعات:

المجموعة الأولى: مصر والسعودية والكويت

المجموعة الثانية: المغرب وعمان ولبنان

المجموعة الثالثة: ليبيا والجزائر والعراق وفلسطين.

وحسب نظام البطولة، يتأهل للدور نصف النهائي المتحصلون على الترتيب الأول في المجموعات الثلاث، ويضاف إليهم الفريق المتحصل على أفضل ترتيب ثان.

جانب من منافسات البطولة العربية المدرسية. (فيسبوك)