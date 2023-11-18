5 ميداليات لليبيا في عربية جودو الناشئين بالإمارات (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت في صالة نادي الفجيرة للفنون القتالية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجودو، وتحت إشراف الاتحاد العربي للعبة، بطولة الأندية العربية للجودو للأشبال بمشاركة 283 لاعباً مثلوا 26 نادياً من: ليبيا والإمارات والكويت وقطر ومصر والعراق واليمن، منها 6 أندية من الإمارات: الفجيرة للفنون القتالية، وخورفكان، والشارقة، وكلباء، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والإمارات.

وتمكن لاعبو ليبيا من التتويج بخمس ميداليات (3 ذهبيات - فضية - برونزية)، وجاءت عن طريق لاعبين في الأوزان الأتية:



وزن 30 كغم أشبال

بمشاركة ستة لاعبين، توج بذهبية الوزن الحسن عبدالنبي من مركز الفرسان - ليبيا، حيث فاز في نصف النهائي على يوسف الرياح من نادي الكويت الكويتي، وفي النهائي على فارس النسماري من نادي الفجيرة الإماراتي.

وزن 34 أشبال

شهد مشاركة 7 لاعبين، وتوج بذهبية الوزن مهاب الشفلو من مركز الفرسان - ليبيا، بعدما فاز في ربع النهائي على ناصر الظفيري من نادي الصليبخات الكويتي، وفي نصف النهائي علي مهدي حيدر من القادسية الكويتي، وفي النهائي علي راكان اليملحي من نادي الفجيرة الإماراتي.

وزن 55 كغم بمشاركة 16 لاعبا

بمشاركة 16 وزعوا على مجموعتين، المجموعة الأولى تصدرها اللاعب إلياس زقطة من مركز النخبة - ليبيا، بعد فوزه في دور ربع النهائي على أحمد الكندري من القادسية الكويتي، وفي النصف نهائي على يوسف علي من نادي شباب اليمن.

- 4 ميداليات لبراعم ليبيا فى اليوم الأول لجودو العرب

- خماسي ليبي في منافسات براعم الجودو العربي



أما المجموعة الثانية فتصدرها اللاعب عاصم ضو من نادي الوطن - ليبيا، بعد فوزه على عبدالرزاق المنصوري من الصليبخات الكويتي، وفي ربع النهائي على محمد العجمي من القادسية الكويتي، وفاز أيضا في نصف النهائي على أبومنصور راسلانوف من أكاديمية قطر.

وتوج بالميدالية الذهبية لاعب النخبة إلياس زقطة، بعد فوزه على عاصم ضو الذي اكتفى بالميدالية الفضية.

وزن 60 بمشاركة 13 لاعبا

توج اللاعب أوس معيتيق من مركز الفرسان - ليبيا بالميدالية البرونزية، بعد فوزه في الأدوار الأولى على جمعة العنزي من الكويت الكويتي، وفقد مباراته في نصف النهائي أمام محمد بن حمو من نادي الشارقة الإماراتي، وفاز في دور الترضية على صالح مشهور من أكاديمية قطر، وعلى جابر كمال من نادي الصليبخات الكويتي.

ليبيا على منصات التتويج في عربية جودو الناشئين بالإمارات. (فيسبوك)

ليبيا على منصات التتويج في عربية جودو الناشئين بالإمارات. (فيسبوك)

ليبيا على منصات التتويج في عربية جودو الناشئين بالإمارات. (فيسبوك)