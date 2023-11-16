فرج بن سالم يدعو لإطلاق استراتيجية خاصة بالناشئين

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

دعا فرج بن سليم مدير الاتحادات الرياضية السابق والمتخصص في كرة القدم إلى إطلاق استراتيجية خاصة في مجال الناشئين للعبة على مستوى المدربين واللاعبين.

معايير اختيار الناشئين

وقال فرج بن سالم إنه من الضروري أن يتبنى اتحاد الكرة أو أي جهة مسؤولة عن الرياضة تلك الاستراتيجية ويعمل على تنفيذها بشكل علمي ومنهجي.

وأضاف في تصريح لبوابة «الوسط» إن مرحلة انتقاء الناشئ بالعين المجردة ولت وتجاوزها الزمن، ويجب أن تجرى وفق اختبارات وبطاقة معتمدة لكل لاعب، خاصة عند اختياره في المنتخبات الوطنية للفئات السنية.

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وأكد فرج بن سالم على أهمية ملفات الناشئين في القنوات الفضائية لتنوير الرأي العام الرياضي.