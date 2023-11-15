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المنتخب الوطني لكرة اليد مع المغرب والجزائر والغابون في كأس أمم أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 نوفمبر 2023, 10:50 مساء
المنتخب الوطني لكرة اليد مع المغرب والجزائر والغابون في كأس أمم أفريقيا
مجموعة المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد (حساب الاتحاد الليبي لليد على فيسبوك)
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أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2024، التي ستقام في مصر خلال يناير المقبل، عن وقوع المنتخب الوطني ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات: المغرب والجزائر والغابون.

مواجهات سهلة ليد مصر وتونس
كما أسفرت القرعة، التي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة اليد مساء اليوم الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة، عن مواجهات سهلة لمنتخبي مصر وتونس، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات: كاب فيردي والكونغو الديمقراطية وزامبيا ورواندا. بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات: مصر والكاميرون والكونغو برازافيل وغينيا، والمجموعة الرابعة ضمت منتخبات: تونس وأنغولا ونيجيريا وكينيا.

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تعد بطولة كأس أفريقيا للأمم 2024 مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024. كما أنه مؤهلة إلى بطولة العالم 2025.

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