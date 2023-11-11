المنتخب الوطني يفوز وديًا على نظيره السوداني استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2026

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

فاز المنتخب الوطني الأول لكرة القدم على نظيره السوداني بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي.

المنتخب الوطني يواجه إيسواتيني في جنوب أفريقيا

تأتي المباراة الودية في إطار استعدادات المنتخب الوطني لخوض تصفيات كأس العالم 2026 حيث يواجه «فرسان المتوسط» منتخب إيسواتيني على أرضية ملعب مبومبيلا في جنوب أفريقيا بالجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الوطني بهدف دون رد. جاء هدف المنتخب من علامة الجزاء وسجله فيصل البدري في الدقيقة العاشرة من زمن الشوط.

وفي الشوط الثاني أضاف عمر الخوجة الهدف الثاني للمنتخب الوطني، إلا أن المنتخب السوداني قلص الفارق بهدف لتنتهي المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وقد استفاد المدير الفني للمنتخب الوطني الصربي ميلوتان سريديوفيتش «ميتشو» في الوقوف على مستوى المنتخب، خاصة في ظل ضم عناصر شابة عديدة، ثم استدعاء عدد من اللاعبين أصحاب الخبرة لتدعيم صفوف «فرسان المتوسط».

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الجدير بالذكر أن المباراة لم تكن منقولة تليفزيونيا على الرغم من أنها مقامة في بنغازي وذلك من دون قيام اتحاد الكرة بإبداء أسباب عدم السماح للقنوات التليفزيونية ووسائل الإعلام بنقل المباراة، وأيضا حرمان الجمهور من حضور المباراة وتشجيع المنتخب الوطني.