23 لاعبا في قائمة منتخب شباب ليبيا استعدادا لبطولة شمال أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

دخل المنتخب الوطني الليبي للشباب معسكرا تحضيريا في العاصمة طرابلس، لخوض حصص تدريبية في الفترتين الصباحية والمسائية حتى نهاية الأسبوع الجاري، قبل التوجه بداية الأسبوع المقبل إلى تونس، لخوض منافسات بطولة شمال أفريقيا، التي يفتتح مبارياتها الفريق الوطني بمواجهة المنتخب المغربي.

واختار المدير الفني للمنتخب الوطني تحت عشرين عاما، محمود بن ضوء، 23 لاعبا لدخول المعسكر التحضيري، استعدادا لمنافسات البطولة في تونس، المقرر انطلاقها 13 نوفمبر الجاري.

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قائمة المنتخب الوطني الليبي للشباب

اللاعبون هم: عبدالله القداري ومحمد العجيلي وإسلام بن حسن ومحمد الشريف ومالك بن إسماعيل وجويني أنور خميس وعلي الخبولي والزبير اللموشي وعبدالعزيز الفتيوري وحسن فتحي وعبدالرحمن الجهان وعبدالسلام القيش ومحمد البرعصي ومحمد سامي وأيواب الشهيبي وسند القروش ومفتاح أبوشيبة وأيوب عمار ومحمد العباسي ومروان الزقوزي ومحمد عادل الدبار وعبدالسلام علي الجروشي وحمزة الشيخي.

تكليف جبريل بمهام المدير الإداري

وكلف الاتحاد الليبي اللاعب الدولي السابق هشام جبريل بمهام المدير الإداري لمنتخب تحت عشرين عاما. وستشهد الدورة مشاركة منتخبات منطقة اتحاد شمال أفريقيا «تونس والمغرب والجزائر وليبيا ومصر»، وستجرى على 5 جولات في 13 و15 و17 و19 و21 نوفمبر.

تأتي الدورة في إطار تحضيرات منتخبات منطقة اتحاد شمال أفريقيا لتصفيات كأس أفريقيا للأمم 2025 تحت عشرين عاما، وفيما يلي برنامج مباريات الدورة:

الجولة الأولى 13 نوفمبر

ليبيا × المغرب - تونس × الجزائر.

الجولة الثانية 15 نوفمبر

المغرب × الجزائر - مصر × ليبيا.

الجولة الثالثة 17 نوفمبر

الجزائر × مصر - المغرب × تونس.

الجولة الرابعة 19 نوفمبر

الجزائر × ليبيا - تونس × مصر.



الجولة الخامسة 21 نوفمبر

مصر × المغرب - ليبيا × تونس.

جدول مباريات دورة شمال أفريقيا للشباب. (صفحة اتحاد كرة القدم الليبي عبر فيسبوك)