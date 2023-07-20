شاهد «في التسعين»: تصفيات المونديال اختبار جديد لمنتخبنا الجريح

القاهرة - بوابة الوسط

يواصل برنامج «في التسعين»، على قناة «الوسط» (WTV)، متابعته للرياضة الليبية، حيث يناقش مساء اليوم الخميس موقف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في تصفيات كأس العالم 2026، بعد الإخفاق في الصعود لنهائيات الأمم الأفريقية المرتقبة. وسينافس المنتخب الوطني ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات الكاميرون وأنجولا وموريشيوس وإيسواتيني والرأس الأخضر.

ويستعرض البرنامج تفاصيل المشاركة الجديدة لأربعة فرق ليبية في البطولات الأفريقية، حيث أبلغ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الاتحاد الليبي، برفع نسب مشاركة الأندية في مسابقات القارة بأربعة أندية للموسم الرياضي 2023/2024.

- المنتخب الوطني يصطدم بالكاميرون في المجموعة الرابعة بتصفيات كأس العالم 2026

كما يتطرق البرنامج إلى تتويج الفريق الأول لكرة السلة بنادي الأهلي بنغازي، بطلا لكأس ليبيا لكرة السلة، بعد فوزه على نظيره الأهلي طرابلس بنتيجة (62-56) نقطة، في المباراة النهائية التي أُقيمت بينهما على مجمع سليمان الضراط ببنغازي.

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