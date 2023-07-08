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فيديو.. رئيس اللجنة التسييرية لنادي الأهلي بنغازي يكشف الأوضاع المالية والإدارية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 يوليو 2023, 06:01 مساء
فيديو.. رئيس اللجنة التسييرية لنادي الأهلي بنغازي يكشف الأوضاع المالية والإدارية
لقطة مثبتة من فيديو رئيس اللجنة التسييرية للأهلي بنغازي (الإنترنت: حساب الأهلي بنغازي على فيسبوك)
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كشف رئيس اللجنة التسييرية لنادي الأهلي بنغازي حمد الدرسي، عن الموقف الحالي ووضع النادي وآخر المستجدات فيه.

موقف حسابات الأهلي بنغازي في المصارف
وفي بيان جرى نشره على الحساب الرسمي لنادي الأهلي بنغازي على موقع «فيسبوك»، قال الدرسي إن اللجنة التسييرية عندما تسلمت مهام عملها تلقت الأختام وبعض البيانات المتعلقة بحسابات النادي لدى ثلاثة مصارف، مشيرا إلى أن حسابات النادي كان بها «مبلغ 273 ألف دينار» وهو المبلغ الذي لا زال مجمدا حتى الآن .

وقال الدرسي إن اللجنة التسييرية لنادي الأهلي بنغازي فوجئت بسحب مبلغ «ستمائة ألف دينار» بعد قرار تشكيل اللجنة التسييرية بساعات.

وأضاف رئيس اللجنة التسييرية لنادي الأهلي بنغازي، باشرت أعمالها المتمثلة في الاستحقاقات المباشرة والعاجلة ومنها مشاركة فريق كرة القدم في دور سداسي التتتويج، وفريق كرة السلة في الدور الرباعي.

دعم مالي للأهلي بنغازي
وكشف رئيس اللجنة التسييرية حمد الدرسي، أن نادي الأهلي بنغازي تلقى دعما ماليا من «القيادة العامة المتمثلة في آمر اللواء 106 المجحفل ثلاثة ونصف مليون دينار»، حيث جرى دفع الجزء المستحق للرياضيين في كرة القدم وكرة السلة، وسداد جزء من مستحقات الإقامة والإعاشة للفرق الرياضية محليا وخارجيا، وتوفير الدعم الإداري لمصاريف الانتقال للفرق والعمليات المكملة، بجانب سداد مكافآت الفرق الرياضية، وسداد فاتورة ملابس للفريق الأول لكرة القدم جرى استلامها من الإدارة السابقة.
التصرف في عقارات الأهلي بنغازي

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وفي بيانه، أكد رئيس اللجنة التسييرية لنادي الأهلي بنغازي حمد الدرسي، أن الدراسة الأولية لأوضاع النادي المالية والإدارية، بينت أنه جرى التصرف في جميع عقارات النادي بأرض قاريونس بالكامل، تحت مسمى «الاستثمار» ولمدة من خمسين إلى تسعين سنة بمقابل زهيد وبدون مقابل أحياناً أخرى، وأشار إلى أن التصرف في تلك العقارات جرى من «دون إجراءات قانونية أو دراسة جدوى أو أي إجراءات إدارية تنص عليها التشريعات السارية، بل هي تصرفات فردية مطلقة ومخالفة للقوانين، كما أن الدخل منها لا يزيد على 150 ألف دينار شهريا مما يُسمى الاستثمار ».

وأضاف أنه تبين عدم وجود أي سجلات أو دفاتر مالية منظمة لما يسمى بالاستثمار، وعدم وجود العقود المبرمة مع الغير والمستندات المكملة لها، ما يؤكد أن النادي قد تعرض «لأكبر عملية نهب لممتلكاته وأمواله»، حسبما قال.

ديون الأهلي بنغازي
ونوه رئيس اللجنة التسييرية لنادي الأهلي بنغازي حمد الدرسي، أن حجم الديون التي ثبتت للجنة تزيد على «16 مليون دينار» بشكل أولي، وقد تزيد لأكثر من «25 مليون دينار»، بالإضافة إلى ديون خارجية وقضايا مرفوعة تزيد على «600 ألف دولار».
وبين الدرسي أنه إزاء هذه المعطيات التي حرصت اللجنة على عرضها على الرأي العام والجماهير، فقد قررت وبدعم من القيادة العامة ورجال الأهلي بنغازي الخيّرين، ستقوم بتوفير الأموال العاجلة لسداد مستحقات الرياضيين بجميع الفرق، وما يتطلبه الأمر لإعداد فرق النادي لخوض المنافسات في الموسم الجديد لاستجلاب لاعبين محليين وأجانب لدعم مختلف الفرق.

الأهلي بنغازي يحفظ حقوقه
كما شدد على تشكيل لجنة للدعم والمشورة من رؤساء نادي الأهلي بنغازي ومن يرون دعوته للمشاركة في اللجنة، بجانب تسجيل فريق قانوني يتكون من محامين وخبراء لدراسة العقود والإجراءات المتعلقة بأموال النادي وأصوله، وتقديم الرأي ومباشرة الإجراءات والدعاوى القانونية اللازمة لحفظ حقوق النادي وأمواله، كما جرى تكليف مكتب استشاري مالي ومحاسبين قانونيين لمراجعة حسابات النادي وإعداد تقرير كامل للديون المستحقة على النادي.

وأكد رئيس اللجنة التسييرية لنادي الأهلي بنغازي حمد الدرسي، أن اللجنة ستسعى لعقد اجتماع للجمعية العمومية للتجهيز والإعداد لإجراءات انتخاب مجلس إدارة جديد يرضي ويلبي طموحات جماهير النادي الأهلي بني غازي.

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