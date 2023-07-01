شاهد.. الدريدي: تغلبنا على النقص العددي أمام الاتحاد.. والتركيز منعقد في الأهلي بنغازي بدوري التتويج

القاهرة - بوابة الوسط

تحدث التونسي لسعد الدريدي، المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي بنغازي، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق ثاني مواجهات دوري التتويج السداسي الليبي، المقام في تونس، أمس الجمعة، وأشاد بقدرات لاعبيه في الجولة الأولى.

وقد فاز الأهلي بنغازي في افتتاح دوري التتويج على حامل اللقب الاتحاد 2-1، ويلتقي اليوم السبت الأهلي طرابلس في ثاني الجولات.

وقال الدريدي: «أشكر جميع اللاعبين على تقديم المردود الإيجابي الطيب في الجولة الأولى، وتحقيقهم الفوز على الرغم من النقص العددي، إلا أن معدل اللياقة البدنية كان في الموعد، مما أسهم في تحقيق الهدف من المباراة».

وأضاف المدير الفني لفريق الأهلي بنغازي: «جميع اللاعبين لا يدخرون جهدا، والتركيز كل التركيز منعقد للمرحلة المقبلة، والجميع يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، بهدف تقديم الإضافة، حتى تسعد جماهير الأهلي بنغازي في نهاية المشوار».

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وتجرى، اليوم السبت، جولة جديدة مهمة في مشوار مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم عبر مباريات الأسبوع الثاني ضمن المرحلة الثانية للمسابقة الكبرى، المعروفة بدوري التتويج السداسي للموسم الرياضي 2022-2023، المقام في تونس.

يلتقي في بداية المنافسات، اليوم السبت، أبوسليم والنصر في تمام الخامسة والنصف مساء بتوقيت ليبيا على ملعب سوسة. وفي تمام الثامنة بتوقيت ليبيا، وعلى ملعب صفاقس، يواجه الأهلي طرابلس الأهلي بنغازي في قمة مبكرة. وفي تمام العاشرة مساء، بتوقيت ليبيا أيضا، يلتقي الهلال والاتحاد على ملعب المنستير.