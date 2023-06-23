قناة الوسط «Wtv» تواكب مباريات الدور السداسي للتتويج بلقب «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط



أعلنت قناة الوسط «Wtv» أنها ستبث مباريات الدور السداسي للتتويج بلقب «دورينا» لكرة القدم موسم 2022-2023.

وأكدت قناة الوسط «Wtv» أنها ستجرى تغطية خاصة لمباريات الفرق الستة التي ستتنافس في الدور السداسي للتتويج بلقب «دورينا»، وستحرص على مواكبة الحدث، ومتابعة تفاصيله لحظة بلحظة، في خدمة إعلامية متميزة.

الفرق الستة المشاركة في الدور السداسي

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الدور السداسي للتتويج بلقب «دورينا» بعد غد الأحد في تونس، وستختتم يوم 13 يوليو المقبل، حيث تتنافس فرق: الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس والاتحاد وأبو سليم والهلال والنصر على الظفر بلقب الدوري الممتاز، وذلك على ملاعب: سوسة ورادس والمنستير وصفاقس.

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وستقام مباريات الدوري السداسي للتتويج بنظام الدوري من دور واحد، على أن يكون الفريق الفائز بأكبر عدد من النقاط هو بطل الدوري الممتاز.

وقالت قناة الوسط «Wtv» إنها ستبث مباريات الدور السداسي للتتويج بلقب «دورينا» مع إستوديوهات تحليلية ستتناول بالتحليل تفاصيل المباريات، إلى جانب فقرات خاصة عن الحالات التحكيمية تتناول أبرز الحالات المهمة والمثيرة للجدل.