قناة الوسط «Wtv» تعلن مواعيد التغطيات الخاصة لجولات الدور السداسي للتتويج بلقب «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

قبل أيام على انطلاق منافسات الدور السداسي للتتويج بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم، أعلنت قناة الوسط «Wtv» مواعيد التغطيات الخاصة التي سيجري تخصيصها قبل كل جولة من مرحلة سداسي التتويج، مع الإبقاء على برنامج «X90» مستمراً في موعده، حيث سيكون زمن التغطية ساعة برامجية، تُبث بتوقيت ليبيا على النحو التالي:-



- السبت 24 يونيو 2023

تغطية خاصــة - ابتداءً من الساعة العاشرة مساءً



- الجمعة 30 يونيو 2023

تغطية خاصــة - ابتداءً من الساعة العاشرة مساءً



- الثلاثاء 4 يوليو 2023

تغطية خاصــة - ابتداءً من الساعة العاشرة مساءً



- السبت 8 يوليو 2023

تغطية خاصــة - ابتداءً من الساعة العاشرة مساءً



- الأربعاء 12 يوليو 2023

تغطية خاصــة - ابتداءً من الساعة العاشرة مساءً