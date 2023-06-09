شاهد عبر قناة الوسط (WTV): مباراة الاتحاد المصراتي وأساريا في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

تنقل قناة الوسط (WTV) مباراة الاتحاد المصراتي وأساريا في الجولة التاسعة والأخيرة ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»؛ وانتهت مواجهة دور الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتكتسب هذه المباراة ومباراة فرق المحلة والخمس، التي تجري في الوقت نفسه، أهمية كبيرة لأنهما ستحددان الفريق الذي سيغادر الدوري الممتاز، في ظل تقارب النقاط بين فرق المحلة والخمس والاتحاد المصراتي.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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