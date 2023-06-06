بدروش لـ«بوابة الوسط»: يجب ألا يخضع الهبوط والصعود لقرار اتحاد الكرة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

طالب رئيس الجمعية العمومية الأسبق بنادي الجزيرة إسماعيل بدروش بوضع سياسة واضحة وثابتة لشكل المسابقات الكروية لجميع الفئات دون تدخل مجلس إدارة الاتحاد.

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وقال بدروش في تصريح إلى «بوابة الوسط»: إن «موضوع الهبوط والصعود للدوري الممتاز مثلا يجب ألا يكون رهنية قرار اتحاد الكرة وعدد الفرق المشاركة في الدوري».

واختتم بدروش بتساؤل قائلا «كيف يمكن الحصول على البطولة وكذلك مسابقة الكأس وكل مسابقات اللعبة، حتى لا يخضع الموضوع للمساومة ومزاج المسؤولين واللعب بهذه القرارات كورقة ضغط؟».