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المنتخب الليبي للطائرة يبدأ معسكر إعداد داخلي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الخميس 01 يونيو 2023, 11:06 مساء
المنتخب الليبي للطائرة يبدأ معسكر إعداد داخلي
إحدى مباريات المنتخب الوطني للكرة الطائرة (أرشيفية: الإنترنت)
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يبدأ المنتخب الوطني للكرة الطائرة، الجمعة، معسكر إعداد داخلي بمدينة مصراتة، استعدادًا للبطولتين العربية في العراق والإفريقية في مصر خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

وضمت قائمة مدرب المنتخب غازي قوبعه 16 لاعبًا محليًا و6 محترفين، حيث يخوض الفريق بعض المباريات الودية في المعسكر التحضيري مع فرق محلية، للوقوف على إمكانيات بعض اللاعبين قبل إعلان القائمة النهائية التي ستشارك في البطولتين.

- التونسي غازي قوبعة مدربا لمنتخب الطائرة الليبي

وفي 20 مايو المنقضي، كلف الاتحاد الليبي للكرة الطائرة التونسي غازي قوبعة، بمهام المدير الفني للمنتخب الليبي للكرة الطائرة، كما يساعده الثلاثي المحلي رمزي أبوشعالة وموسى حنتيشة ويوسف بركة والإداري مجدي عبدو.

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