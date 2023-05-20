التونسي غازي قوبعة مدربا لمنتخب الطائرة الليبي.. وقائمة بـ22 لاعبا استعدادا لدورة الألعاب العربية بالجزائر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

كلف الاتحاد الليبي للكرة الطائرة التونسي غازي قوبعة، بمهام المدير الفني للمنتخب الليبي للكرة الطائرة، كما يساعده الثلاثي المحلي رمزي أبوشعالة وموسى حنتيشة ويوسف بركة والإداري مجدي عبدو.

في الوقت نفسه تم استدعاء 22 لاعبا للدخول في معسكر داخلي، بداية من الأول من يونيو المقبل، استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب العربية، وتستضيفها الجزائر منتصف يوليو المقبل.

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اللاعبون المختارون للمنتخب الوطني هم: عبدالرحمن علي دغدنة (السويحلي - معد)، عبدالرحمن سليمان أبوزريبة (الأهلي طرابلس - معد)، رجب طارق زكة (النصر - معد)، محمد عبدالله الطويل (السويحلي - معد)، فؤاد رجب المعروق (السويحلي - ليبرو)، صلاح الدين جمال عبدالملك (الأهلي طرابلس - ليبرو).

وضمت القائمة: أحمد أبولبابة الخبيري (محترف - مركز 2)، مصطفى رمضان الأشلم (محترف - مركز 2)، وائل نجمي المالطي (محترف - مركز 2)، عبدالعزيز سالم مرابط (الأهلي طرابلس - مركز 2)، محمد أحمد الغول (محترف - مركز 3)، عادل يوسف الفيتوري (الأهلي بنغازي - مركز 3)، أنس فتحي الوداني (النصر - مركز 3)، علي محمد أجنيفة (الأهلي طرابلس - مركز 3).

كما شملت القائمة أيضا: عماد محمد سعيد (السويحلي - مركز 3)، محمد أبولبابة الخبيري (محترف - مركز 4)، محمد عبدالحكيم قرواش (محترف - مركز 4)، أنس السنوسي التلوع (الجزيرة - مركز 4)، محمد موسى الدرسي (النصر - مركز 4)، رواد رجب رويحة (السويحلي - مركز 4)، سوار الإسلام الشريف يوسف (الأهلي بنغازي - مركز 4)، ثوبان علي شاحوت (السويحلي - مركز 4).