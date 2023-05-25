قناة الوسط «WTV» تعلن إذاعة مواجهتي اليوم في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت قناة الوسط «WTV» إذاعة مواجهتي اليوم ضمن الأسبوع السابع من مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وستجمع الأولى بين فريقي أبوسليم والاتحاد على ملعب الأول، وستنقلها القناة عبر استوديو تحليلي في تمام الرابعة بتوقيت ليبيا.

بينما ستنقل قناة الوسط الثانية «WTV2» مباراة أساريا والسويحلي المقامة على ملعب الزاوية في تمام الرابعة والنصف بتوقيت ليبيا.

يلتقي أبوسليم مع المتصدر الاتحاد على ملعب الأول وتنطلق المواجهة في تمام الرابعة والنصف بتوقيت ليبيا، ويأمل الاتحاد في مواصلة تربعه على عرش الصدارة وتوسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه، بينما يأمل أبوسليم في الارتقاء إلى المركز الثاني متجاوزا الأهلي طرابلس.

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في المواجهة الثانية يلتقي نادي أساريا مع نظيره السويحلي على أرضية ملعب الزاوية، وعينه على تحقيق نقاط المباراة الثلاث، من أجل الاقتراب من السويحلي منافسه المباشر، الذي يبعد عنه خمس نقاط، بينما يسعى السويحلي للفوز من أجل إرباك حسابات التأهل إلى الدور المقبل عن المجموعة الثانية.