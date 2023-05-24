شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة المدينة والاتحاد المصراتي في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

تنطلق اليوم الأربعاء مباراة المدينة والاتحاد المصراتي في تمام الرابعة والنصف مساء بتوقيت ليبيا، ضمن منافسات الأسبوع السابع من إياب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» عن المجموعة الثانية، وتنقلها قناة الوسط الأولى «WTV».

مواجهة الهروب من صراع الهبوط

يدخل الفريقان صراعًا من أجل الظفر بالثلاث نقاط من المواجهة بينهما، للهروب من شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، حيث تضمن النقاط الوصول إلى المركز السابع بعيدًا عن مراكز الهبوط.

ويملك الاتحاد المصراتي الثامن في الترتيب العام أفضلية على المدينة بفارق نقطة وحيدة، وخلف الخمس صاحب المركز السابع بنقطة واحدة كذلك، بينما المدينة يحتل المركز التاسع، ولا بديل أمامه عن الفوز لتجاوز منطقة الخطر.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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