الهلال يتأهل رسميا للدور السداسي رفقة الأهلي بنغازي في المجموعة الأولى بـ«دورينا» (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حقق الهلال، أمس السبت، فوزا عريضا على الأخضر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في الجولة السادسة عشرة من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

شهدت المباراة أفضلية للهلال، وتمكن في السبع دقائق الأولى من تسجيل هدفين، بإمضاء لاعبيه معتصم الثابت وأبوبكر أبوعقيلة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بهدفين دون رد، وأضاف الهلال هدفا ثالثا في الشوط الثاني سجله أحمد خزام، لتنتهى المباراة بفوز الهلال (3-1).

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بهذا الفوز قفز الهلال للترتيب الثاني برصيد 28 نقطة، وضمن مرافقه المتصدر الأهلي بنغازي التأهل إلى الدور السداسي في الدوري الليبي، وتظل البطاقة الثالثة الأقرب ما بين النصر 26 نقطة، ويليه الأخضر بـ22 نقطة.

ترتيب المجموعة الأولى بعد الجولة السادسة عشرة: الصدارة للأهلي بنغازي بـ29 نقطة، يلاحقه الهلال 28 نقطة، النصر 26 نقطة، الأخضر 22 نقطة، دارنس 21 نقطة، الصداقة 20 نقطة، الصقور 20 نقطة، التعاون 20 نقطة، التحدي 13 نقطة، شباب الجبل بنقطة واحدة.

مباراة الهلال والأخضر في الدوري الليبي لكرة القدم. (صفحة نادي الهلال عبر فيسبوك)

مباراة الهلال والأخضر في الدوري الليبي لكرة القدم. (صفحة نادي الهلال عبر فيسبوك)

مباراة الهلال والأخضر في الدوري الليبي لكرة القدم. (صفحة نادي الهلال عبر فيسبوك)

مباراة الهلال والأخضر في الدوري الليبي لكرة القدم. (صفحة نادي الهلال عبر فيسبوك)

مباراة الهلال والأخضر في الدوري الليبي لكرة القدم. (صفحة نادي الهلال عبر فيسبوك)

مباراة الهلال والأخضر في الدوري الليبي لكرة القدم. (صفحة نادي الهلال عبر فيسبوك)