اتحاد الكرة يحسم لعب دوري «التتويج» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

خرج عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الليبي عادل الأوجلي، بتصريحات مهمة حول طبيعة مستقبل مسابقة الدوري الممتاز «دورينا»، خصوصا دوري التتويج السداسي، لتحسم تصريحات الأوجلي إقامة الدوري السداسي في ليبيا، ورهن إقامته خارج ليبيا بقرار الأندية الستة، وكذلك دعم الدولة في هذا الاتجاه حال إجماع الآراء على ذلك، معلنا عدم ممانعة اتحاد الكرة ذلك، لأن من مصلحة المجلس الحالي لاتحاد الكرة إنجاح البطولة بالشكل الأمثل.

تصريحات مهمة للأوجلي عبر «WTV»

وحسم الأوجلى عدة ملفات مهمة، خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «WTV»، الإثنين الماضي، مع الإعلامي مراد دخيل، في حضور محللي قناة «WTV» عادل الخمسي وعلي أرحومة وعبدالرحيم نجم. وقال الأوجلي: «الدوري السداسي سيقام في ليبيا، ونحن لسنا وزارة الداخلية، وعندما نخاطب وزارة الداخلية ومديرية الأمن، نخاطبها كي تحفظ أمن الفرق فقط، أما فيما يخص تطبيق تقنية (فار)، فهذا سيحتاج ثلاث عربات في ثلاث مدن متفرقة في توقيت واحد، وهذا صعب جدا».

رهن اللعب خارج ليبيا بتوفير الدعم المالي

وأضاف الأوجلي، قائلا «الصعوبة من حيث التكلفة، نحن كاتحاد الكرة سندفع بالتأكيد، لأن من مصلحتنا كاتحاد كرة أن تنجح المسابقة، لكن، لا بد من أن تدفع الدولة وتتكاتف الأندية في هذا الخصوص». وأكمل: «لا بد من تكاتف الدولة والدفع في هذا الاتجاه، خصوصا أنها دعمت من قبل الأندية ماليا، وللعلم، لم تسلم أي حكومة من الحكومات اتحاد الكرة أي مبالغ مالية». أما فيما يخص شكل المنافسة، فقال الأوجلي: «ستقام من الذهاب والإياب بشكل طبيعي، ونحن في بلدنا ليبيا نلعب بأريحية، أما إذا كان اتحاد الكرة والأندية الستة ترى ضرورة لعب الدور السداسي خارج ليبيا، فلا مانع لدينا، بل بالعكس، سيسهل ذلك علينا الأمر في تحرك الحكام الأجانب».

دوري التتويج بنظام الذهاب والإياب

وحددت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم موعد سداسي الدوري الليبي بنظام الذهاب والإياب، قبل أن تحدد مكان إقامته في ليبيا، بناء على تصريحات الأوجلي الأخيرة، كما كانت لجنة المسابقات تنوي إنهاء مرحلة الإياب في 13 مايو الجاري، وبدء مرحلة الذهاب من الدوري السداسي التتويج في 18 من الشهر ذاته، إلا أن بعض التأجيلات أطالت أمد جدول المسابقة أياما إضافية، ومن ثم عدم ختام مرحلة الإياب من الدوري السداسي في السابع من يوليو المقبل، كما كان مقررا من قبل.

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جدل وأجواء مشابهة في الموسم الماضي

وعاشت مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم الموقف نفسه في الموسم الماضي، حيث دار جدل حول إقامة الدور السداسي في ليبيا أو خارجه في إحدى دول الجوار: مصر والجزائر والمغرب وتونس، قبل الاستقرار على البلد الأخير، بعد تدخل حكومي، حيث قرر رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، تخصيص الدعم المالي المطلوب لتغطية مصاريف الإقامة والتنقل لفرق الدور السداسي خارج ليبيا.

وجاء قرار رئيس الحكومة، بعد مذكرة تقدم بها رئيس لجنة المسابقات عادل الأوجلي، باسم الاتحاد الليبي لكرة القدم، ليقام الدور السداسي لفرق الممتاز خارج ليبيا لأول مرة، بينما واصل اتحاد الكرة بحث مخرجات اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس الإدارة في مدينة البيضاء، برئاسة عبدالحكيم الشلماني، وقال وقتها: «جرى عرض الموضوع على المكتب التنفيذي، وذلك لعدة أسباب، أولا: أننا مع الحراك الرياضي الخاص بإنشاء الملاعب على مستوى يساعدنا على رفع مستوى الكرة في ليبيا، وأنا مع هذا الحراك، لأنه لا توجد لدينا ملاعب ترفع من مستوى الكرة في ليبيا، وحتى ملعب مصراتة الموجود حاليا يشهد كثرة المباريات عليه».

استمرار أزمة الملاعب ينذر بقرار اللعب خارج الديار

وتظل أزمة الملاعب في مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم قائمة، حيث لم تتحدث أو تتطور الملاعب منذ الموسم الماضي، كما يبقى ملعب شهداء بنينا في بنغازي الوحيد المعتمد دوليا وقاريا من قبل الاتحادين الدولي «فيفا» والأفريقي «كاف»، وتقام عليه المواجهات الدولية، فيما ينذر باستمرار الأزمة التي قد تعيد قرار لعب سداسي التتويج خارج ليبيا.

وأضاف الشلماني في تصريحاته السابقة: «ملاعبنا كلها متهالكة، ولا تعطي الفرصة للاعب، وهذه حقيقة يشكو منها المدربون الأجانب، مما أدى إلى كثرة الإصابات والإخفاقات، ولا يمكن أن نتقدم بهذه الملاعب، وهذه النقطة من ضمن الفكرة التي عرضتها على مجلس الإدارة بهذا الخصوص، لوجود ملاعب على مستوى عالٍ في الدول المجاورة».

دول الجوار تمتلك ملاعب أفضل

وأوضح: «ملاعب الدول المجاورة متقدمة، فضلا عن التحكيم، وهذه رسالة للدولة الليبية، لأن الدوري السداسي سيكون فيه %90 من فرز منتخبات سواء المنتخب الأولمبي أو الشباب أو الأول، ولا بد من توفير ملاعب جيدة، وهذا التجمع سيكون فيه الطاقم الفني والمدير الفني والمدرب العام، وممكن حتى بعض الخبراء لاختيار المنتخبات من خلال الدوري السداسي». وقال النائب الأول لرئيس اتحاد كرة القدم الليبي خميس آدم: «إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عرض إنشاء ملعب بمواصفات جيدة وعالمية، بجانب صالة رياضية لمعسكرات منتخبات ليبيا، و(فيفا) اشترط توفير قطعة أرض مساحتها ما بين 7 و8 كيلومترات، نظير تنفيذ المشروع»، مشيرا إلى أن «اتحاد الكرة سيخاطب الحكومة الليبية من أجل توفير المساحة المقترحة، ويقترح مبدئيا باب العزيزية أو جزءا من أرض وزارة الزراعة».

مباراة بالدوري الليبي. (الإنترنت)