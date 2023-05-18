شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصقور والأهلي بنغازي في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

ينطلق الاستوديو التحليلي لمباراة الصقور والأهلي بنغازي في تمام الثالثة والنصف مساء بتوقيت ليبيا، ضمن منافسات الأسبوع السابع من إياب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» عن المجموعة الأولى، وتنقلها قناة الوسط الأولى «WTV».

ويقود الاستوديو المذيع مؤيد إسكندر، وفي ضيافته محللو «قناة الوسط» عبدالرحيم نجم، وعادل الخمسي، علي أرحومة، وينطلق استوديو الـ«VAR».. للتعليق على الحالات التحكيمية خلال المواجهة، عقب نهاية الاستوديو التحليلي بـ15 دقيقة.

ويدخل الأهلي بنغازي بحثا عن تعزيز صدارته للمجموعة الأولى، وضمان التأهل إلى الدور الثاني من الدوري، في ظل احتدام المنافسة على المركز الثاني بين ثلاثة فرق، الذي يبعد عنه ثلاث نقاط فقط، بينما يأمل الصقور في تحسين مركزه في الدوري، والابتعاد أيضا عن شبح الهبوط، الذي يبتعد عنه بفارق نقطتين.

ويحتل الأهلي بنغازي صدارة المجموعة الأولى برصيد 28 نقطة، وخلفه الهلال والنصر بـ25 نقطة، بينما يحتل الصقور المركز السابع في الترتيب بـ19 نقطة، أمام التعاون صاحب الـ17 نقطة.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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