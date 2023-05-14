الفارسة بن حريز تتوج ببطولة صفاقس الدولية لقفز الحواجز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تُوجت البطلة الفارسة الليبية حلا بن حريز ببطولة صفاقس الدولية لقفز الحواجز لفئة الأواسط ارتفاع 120 / 115 سنتيمترًا، بعد منافسة قوية مع فرسان تونس والجزائر وإيطاليا وفرنسا.

وجاء ثانيًا الفارس الليبي شاهين أبوقرين فيما حل ثالثًا الفارس عمر الحمروش، وتحصل على الترتيب الخامس الفارس محمد عطيا الله.

- أبوقرين يحصد المركز الأول في بطولة صفاقس للفروسية

- عبدالجواد يتوج بكأس بطولة تونس الدولية في الفروسية

تتويج ليبي آخر

المشاركة الليبية في فروسية الحواجز الدولية بصفاقس أظهرت قدرة فرسان ليبيا على مقارعة أبطال دوليين وحققت العديد من القلائد، حيث تُوج أيضًا الفارس الليبي عبدالجواد بكأس بطولة تونس الدولية للفروسية في قفز الحواجز ارتفاع 130 سنتيمترا.

وفي أول مشاركة دولية له، تمكن الفارس أمير أمبية من تحقيق المركز الثالث في فئة «سمول تاور»، أمام أربعين فارسا شاركوا في المسابقة.