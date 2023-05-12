أبوقرين يحصد المركز الأول في بطولة صفاقس للفروسية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حقق الفارس الليبي شاهين أبوقرين المركز الأول في فئة الأواسط ببطولة صفاقس الدولية للفروسية في قفز الحواجز، متفوقا على فرسان من دول تونس والجزائر وإيطاليا وفرنسا، ونال كأس البطولة.

وينشط أبوقرين في نادي القادسية للفروسية، ويدربه الفارس الدولي عبدالفتاح مليطان، وفي الفئة ذاتها تمكنت الفارسة الدولية حلا بن حريز من حصد المركز الثالث.

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بينما تحصل الفارس الدولي عبدالجواد عبدالحميد على المركز الثاني في فئة الكبار.

وفي أول مشاركة دولية له، تمكن الفارس أمير أمبية من تحقيق المركز الثالث في فئة «سمول تاور»، أمام أربعين فارسا شاركوا في المسابقة.

الفارس شاهين أبوقرين الفائز بالمركز الأول في فئة الأواسط في بطولة صفاقس الدولية للفروسية، 12 مايو 2023. (الإنترنت)

الفارس شاهين أبوقرين الفائز بالمركز الأول في فئة الأواسط في بطولة صفاقس الدولية للفروسية، 12 مايو 2023. (الإنترنت)

الفارس شاهين أبوقرين الفائز بالمركز الأول في فئة الأواسط في بطولة صفاقس الدولية للفروسية، 12 مايو 2023. (الإنترنت)

الفارس شاهين أبوقرين الفائز بالمركز الأول في فئة الأواسط في بطولة صفاقس الدولية للفروسية، 12 مايو 2023. (الإنترنت)