شاهد عبر «WTV»: الأخضر أمام الصداقة في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

تستكمل، اليوم السبت، مباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، ويلتقي الأخضر مع الصداقة على ملعب شيخ الشهداء، بينما يلتقي التعاون مع النصر على ملعب أجدابيا.

كشفت قناة الوسط «WTV» أحدث مواعيد للاستوديوهات التحليلية والنقل المباشر لمباريات الجولة السادسة إيابا من «دورينا»، بتوقيت ليبيا.

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يقدم استديو التحليل، اليوم السبت، مؤيد إسكندر، في حضور محللي قناة الوسط «WTV» عبدالرحيم نجم، وعادل الخمسي، وعلي أرحومة، تتبع الاستديو فقرة «VAR» لمدة ربع الساعة، للتعليق على الحالات التحكيمية المشكوك في صحتها خلال المباريات.

السبت 13 مايو

الأخضر × الصداقة - شيخ الشهداء 3:30 استوديو «WTV».

التعاون × النصر - ملعب أجدابيا 4:00 نقل «WTV2». (استوديو مزدوج)

الأخضر رابع الترتيب بـ21 نقطة، والصداقة سادس الترتيب بـ18 نقطة، والمراقب فوزي الدالي، وعلى ملعب أجدابيا النصر متصدر المجموعة الأولى بـ25 نقطة يحل ضيفًا على التعاون ثامن الترتيب بـ14 نقطة، والمراقب عمر جمعة.

فقرة التحليل التحكيمي للمباريات

فقرة (VAR STOUDIO) نهاية كل استوديو تحليلي ويكون زمنها من 10-15 دقيقة.