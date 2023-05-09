مصدر لـ«فرانس برس»: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي تمت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

سيلعب نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي الموسم المقبل في السعودية بموجب صفقة استثنائية وضخمة، على ما أفاد مصدر مطلع على المفاوضات وكالة «فرانس برس» الثلاثاء.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول الحديث للإعلام «صفقة ميسي تمت. سيلعب في السعودية الموسم المقبل».

وأفاد ناديه الفرنسي باريس سان جرمان لـ«فرانس برس» في شكل منفصل أنّ عقد بطل العالم البالغ 35 عاماً لا يزال ساريا حتى 30 يونيو المقبل.

مشاريع سعودية: لم الشمل بين رونالدو وميسي واستضافة كأس العالم

أشارت عدة تقارير في الآونة الأخيرة إلى أن السعودية تسعى لإقامة شراكات مع ميسي لدعم تنظيمها كأس العالم، وإلى رغبة سعودية بتقديم ملف مشترك مع اليونان ومصر لاستضافة نسخة 2030، لكن الترشح لم يصبح رسميا بعد.

وتشمل الخطط السعودية لم الشمل بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وإعادة تشكيل مبارزة ثنائية مع رونالدو بعد تلك التي خطفت أنفاس المشاهدين في إسبانيا عندما كان «الدون» يحمل ألوان ريال مدريد، وللتسويق لملف ترشيح محتمل لاستضافة المونديال.

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ويرتبط ميسي بعقد مع هيئة السياحة السعودية للتسويق لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأدت رحلة ميسي وعائلته إلى السعودية إلى إيقافه من النادي المملوك قطريا.

وترددت أخيرة تقارير عن تقديم نادي الهلال عرضا مغريا لأفضل لاعب في العالم سبع مرات، قد يصل إلى 400 مليون يورو سنويا لجلب بطل العالم المتوج في ديسمبر الماضي في قطر. وبعد العقد المترف لرونالدو مع النصر، لم تعد الشكوك كبيرة حول تقديم عرض مماثل أو أفضل لميسي وتحطيم المزيد من الأرقام القياسية.