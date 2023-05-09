  • Alwasat News
Atwasat

مصدر لـ«فرانس برس»: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي تمت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 09 مايو 2023, 11:20 صباحا
مصدر لـ«فرانس برس»: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي تمت
الأرجنتيني ليونيل ميسي. (أرشيفية : الإنترنت)
alwasat radio

سيلعب نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي الموسم المقبل في السعودية بموجب صفقة استثنائية وضخمة، على ما أفاد مصدر مطلع على المفاوضات وكالة «فرانس برس» الثلاثاء.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول الحديث للإعلام «صفقة ميسي تمت. سيلعب في السعودية الموسم المقبل».

وأفاد ناديه الفرنسي باريس سان جرمان لـ«فرانس برس» في شكل منفصل أنّ عقد بطل العالم البالغ 35 عاماً لا يزال ساريا حتى 30 يونيو المقبل.

مشاريع سعودية: لم الشمل بين رونالدو وميسي واستضافة كأس العالم 
أشارت عدة تقارير في الآونة الأخيرة إلى أن السعودية تسعى لإقامة شراكات مع ميسي لدعم تنظيمها كأس العالم، وإلى رغبة سعودية بتقديم ملف مشترك مع اليونان ومصر لاستضافة نسخة 2030، لكن الترشح لم يصبح رسميا بعد.

وتشمل الخطط السعودية لم الشمل بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وإعادة تشكيل مبارزة ثنائية مع رونالدو بعد تلك التي خطفت أنفاس المشاهدين في إسبانيا عندما كان «الدون» يحمل ألوان ريال مدريد، وللتسويق لملف ترشيح محتمل لاستضافة المونديال.

- جماهير باريس تطلب طرد ميسي والهلال يرحب بعرض مغري
- باريس يوقف ميسي.. هل هي نهاية العلاقة؟

ويرتبط ميسي بعقد مع هيئة السياحة السعودية للتسويق لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأدت رحلة ميسي وعائلته إلى السعودية إلى إيقافه من النادي المملوك قطريا.

وترددت أخيرة تقارير عن تقديم نادي الهلال عرضا مغريا لأفضل لاعب في العالم سبع مرات، قد يصل إلى 400 مليون يورو سنويا لجلب بطل العالم المتوج في ديسمبر الماضي في قطر. وبعد العقد المترف لرونالدو مع النصر، لم تعد الشكوك كبيرة حول تقديم عرض مماثل أو أفضل لميسي وتحطيم المزيد من الأرقام القياسية. 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بدء العرض العسكري في الساحة الحمراء بموسكو بحضور بوتين

بدء العرض العسكري في الساحة الحمراء بموسكو بحضور بوتين
«أدرينالين»: 32 بار .. مع «COLOMBY»

«أدرينالين»: 32 بار .. مع «COLOMBY»
«أدرينالين».. مع «COLOMBY»

«أدرينالين».. مع «COLOMBY»
«أطفال أبطال» (11)‎: المتحدي

«أطفال أبطال» (11)‎: المتحدي
«أكلات ماجدة 2» (حـ 23): دبابيس الدجاج وقطايف عصافيري

«أكلات ماجدة 2» (حـ 23): دبابيس الدجاج وقطايف عصافيري
14 هدفا في الأسبوع الـ14 من «دورينا».. و«بوابة الوسط» تستعرض الجولة الـ15

14 هدفا في الأسبوع الـ14 من «دورينا».. و«بوابة الوسط» تستعرض الجولة الـ15
مسعود السلامي: «6+6» وُلِدت ميتة.. وسنذهب إلى لجنة رفيعة المستوى يختارها باتيلي

مسعود السلامي: «6+6» وُلِدت ميتة.. وسنذهب إلى لجنة رفيعة المستوى يختارها باتيلي
جبريل أوحيدة: أطراف تضغط على لجنة «6+6» لعرقلة إعداد قوانين الانتخابات

جبريل أوحيدة: أطراف تضغط على لجنة «6+6» لعرقلة إعداد قوانين الانتخابات
10 أخطاء تقع فيها الأم عند إدخال الطعام للرضيع

10 أخطاء تقع فيها الأم عند إدخال الطعام للرضيع
شاهد في «هذا المساء»: «6+6».. هل تهزم لجان باتيلي القوة القاهرة؟

شاهد في «هذا المساء»: «6+6».. هل تهزم لجان باتيلي القوة القاهرة؟
«كلينكا»: أمراض شائعة تصاب بها عين مريض السكري

«كلينكا»: أمراض شائعة تصاب بها عين مريض السكري
«في التسعين»: الخمسي يفجر معضلة أخرى لكرة القدم في ليبيا

«في التسعين»: الخمسي يفجر معضلة أخرى لكرة القدم في ليبيا
«وسط الخبر»: شبح يطارد الليبيين ويعرقل الانتخابات!

«وسط الخبر»: شبح يطارد الليبيين ويعرقل الانتخابات!
اجتماعات تقابلية في بنغازي لتوحيد رئاسة أركان القوات البحرية الليبية

اجتماعات تقابلية في بنغازي لتوحيد رئاسة أركان القوات البحرية الليبية
لأول مرة فى أميركا.. نيويورك تحظر استخدام أفران الغاز في المباني الجديدة

لأول مرة فى أميركا.. نيويورك تحظر استخدام أفران الغاز في المباني الجديدة
قراءة جديدة لماضي أميركا اللاتينية الاستعماري في معرض بنيويورك

قراءة جديدة لماضي أميركا اللاتينية الاستعماري في معرض بنيويورك
كيك التوفي من المطبخ الألماني

كيك التوفي من المطبخ الألماني
أضرار إغلاق باب السيارة بعنف

أضرار إغلاق باب السيارة بعنف
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد استوديو الـ«VAR».. للحالات التحكيمية لمباراة النصر والأخضر
شاهد استوديو الـ«VAR».. للحالات التحكيمية لمباراة النصر والأخضر
السويحلي يلتقي الأخضر في المباراة الفاصلة بكرة قدم الصالات
السويحلي يلتقي الأخضر في المباراة الفاصلة بكرة قدم الصالات
اختتام البطولة الدولية للقدرة والتحمل بمدينة مصراتة (صور)
اختتام البطولة الدولية للقدرة والتحمل بمدينة مصراتة (صور)
14 هدفا في الأسبوع الـ14 من «دورينا».. و«بوابة الوسط» تستعرض الجولة الـ15
14 هدفا في الأسبوع الـ14 من «دورينا».. و«بوابة الوسط» تستعرض ...
شاهد: فوز الاتحاد والنصر في دور الثمانية لدوري السلة الليبي
شاهد: فوز الاتحاد والنصر في دور الثمانية لدوري السلة الليبي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شهود: مسلحون يتبعون «غنيوة» وراء خطف اللاعب الدولي محمد زعبيه
شهود: مسلحون يتبعون «غنيوة» وراء خطف اللاعب الدولي محمد ......
قناة الوسط «WTV» تقدم توضيحا مهما عن نهائي كأس ليبيا بين الأخضر والأهلي طرابلس
قناة الوسط «WTV» تقدم توضيحا مهما عن نهائي كأس ليبيا بين ......
قمة الأهلي طرابلس والأخضر في نهائي كأس ليبيا دون جمهور
قمة الأهلي طرابلس والأخضر في نهائي كأس ليبيا دون جمهور...
مشاهد مؤثرة في آخر زيارة لأسرة «قناة الوسط» للمعلق الراحل
مشاهد مؤثرة في آخر زيارة لأسرة «قناة الوسط» للمعلق الراحل...
تكليف جهاز الإسعاف الطائر بنقل جثمان المعلق الرياضي من تونس
تكليف جهاز الإسعاف الطائر بنقل جثمان المعلق الرياضي من تونس...
المزيد
مصدر لـ«فرانس برس»: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي تمت
مصدر لـ«فرانس برس»: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي تمت...
«في التسعين» عبر «WTV» يناقش 3 ملفات مهمة في الكرة الليبية ولأول مرة ملف ملعب البيضاء
«في التسعين» عبر «WTV» يناقش 3 ملفات مهمة في الكرة الليبية ......
حزمة توصيات في المؤتمر الدولي الأول للاستثمار والتسويق الرياضي بطرابلس (صور)
حزمة توصيات في المؤتمر الدولي الأول للاستثمار والتسويق ......
شاهد: فوز الاتحاد والنصر في دور الثمانية لدوري السلة الليبي
شاهد: فوز الاتحاد والنصر في دور الثمانية لدوري السلة الليبي...
14 هدفا في الأسبوع الـ14 من «دورينا».. و«بوابة الوسط» تستعرض الجولة الـ15
14 هدفا في الأسبوع الـ14 من «دورينا».. و«بوابة الوسط» تستعرض......
المزيد