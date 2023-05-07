بعثة النهضة العماني تصل إلى بنغازي لملاقاة الأهلي طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وصلت، أمس السبت، بعثة فريق النهضة العماني إلى مدينة بنغازي، بعد رحلة استغرقت ١٢ ساعة مرورا بالقاهرة، استعدادا لملاقاة فريق الأهلي طرابلس ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة الأندية العربية.

ويلتقي الأهلي طرابلس مع نظيره العماني، الثلاثاء المقبل في الثامنة مساء، على ملعب شهداء بنينا الدولي، قبل أن يشد الرحال إلى دولة عمان في السابع من يونيو المقبل، لخوض مواجهة الإياب، والفائز من هذه المواجهة سيتأهل لخوض دور المجموعات ضمن المجموعة الثانية.

وسيدخل فريق النهضة العماني في معسكر مغلق، استعدادا لخوض المواجهة أمام الأهلي طرابلس، بينما سيخوض أولى حصصه التدريبية اليوم على ملعب المباراة.

الفوز بكأس ليبيا

فريق الأهلي طرابلس الذي حقق كأس ليبيا الثلاثاء الماضي يطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الثلاثاء بمساندة جماهيره الحاضرة، لمساعدته في العبور إلى دور المجموعات من البطولة، قبل مباراة الإياب التي ستقام في عمان.

وعلى الرغم من حداثة تأسيس نادي النهضة (٢٠٠٣)، فإنه تمكن من تحقيق لقب الدوري ثلاث مرات، الذي يحتل صدارته حاليا برصيد ٥٢ نقطة، وسجل هجومه ٣٠ هدفا، في المقابل استقبلت شباكه ستة أهداف فقط، كما فاز بكأس عمان مرة وحيدة.