الأهلي طرابلس يلتقي النهضة العماني في البطولة العربية.. الثلاثاء

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يلتقي فريق الأهلي طرابلس، ممثل ليبيا الوحيد في بطولة الأندية العربية لكرة القدم، الثلاثاء، في الثامنة مساء، على أرضية ملعب شهداء بنينا مع ضيفه فريق النهضة العماني، ضمن مواجهة الذهاب للدور التمهيدي الثاني في مسابقة كأس الملك سلمان لكرة القدم.

فريق الأهلي طرابلس الذي حقق كأس ليبيا الثلاثاء الماضي، يطمح إلي تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الثلاثاء، بمساندة جماهيره الحاضرة لمساعدته في العبور إلى دور المجموعات من البطولة، قبل مباراة الإياب التي ستقام في عمان.

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وعلى الرغم من حداثة تأسيس نادي النهضة (٢٠٠٣)، فإنه تمكن من تحقيق لقب الدوري ثلاث مرات، الذي يحتل صدارته حاليا برصيد ٥٢ نقطة، وسجل هجومه ٣٠ هدفا، في المقابل استقبلت شباكه ستة أهداف فقط، كما فاز بكأس عمان مرة وحيدة.

مشاركات الفريق العماني خارجيا

وعلى صعيد المشاركات الدولية، تمكن الفريق العماني من الوصول إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي ٢٠٠٨، بينما شارك في كأس الخليج للأندية وخرج من دور المجموعات في العام نفسه.

ووصلت، أمس السبت، بعثة فريق النهضة العماني إلى مدينة بنغازي بعد رحلة استغرقت ١٢ ساعة، مرورا بالقاهرة، استعدادا لملاقاة فريق الأهلي طرابلس، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة الأندية العربية، كما وصلت بعثة الأهلي أيضا إلى مدينة بنغازي.