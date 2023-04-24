ترحيل مباريات الجولة الخامسة من «دورينا» إلى 5 مايو

القاهرة - بوابة الوسط

قررت لجنة المسابقات ترحيل مباريات الجولة الخامسة من مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز «دورينا» حتى الخامس من مايو المقبل.

سبق وأعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم تأجيل مباراة فريقي الأخضر والنصر، في افتتاح الجولة الخامسة من مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

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وكان مقررًا انطلاق منافسات المرحلة الخامسة إيابًا الأربعاء المقبل بمواجهة الأخضر والنصر، إلا أنها تأجلت بطلب من فريق الأخضر الذي يستعد لخوض نهائي كأس ليبيا أمام نظيره فريق الأهلي طرابلس.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عودة منافسات الدوري الممتاز عقب توقفها في شهر رمضان وأيام عيد الفطر، نظرًا لعدم توافر ملاعب مجهزة لإقامة المباريات ليلًا، ما دفع اللجنة لتأجيل عودة الدوري، بناء على مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين الفرق المشاركة.