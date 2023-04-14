«الكوت» ينشد وقفة جادة من الجميع لأجل «البهلول»...

قال لاعب الأهلي طرابلس السابق عبدالسلام الكوت، إن الهاشمي البهلول، لاعب ومدرب الأهلي طرابلس وأحد رموز الأهلي والكرة الليبية، يحتاج وقفة جادة من الجميع نتيجة مرضه الصحي لعدة سنوات.
ونشر الكوت صورة قديمة له مع الهاشمي الذي دربه فى الثمانينيات وأكد أن الوفاء له مطلوب، لأنه قدم للرياضة الليبية الكثير، وأسهم في إبرز العديد من اللاعبين والشخصيات الرياضية اللييبية، وقدمهم للوسط الرياضي.
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تاريخ من العطاء
يشار إلى أن الهاشمي البهلول أحد أفضل المدافعين في تاريخ المنتخب الليبي ونادي الأهلي طرابلس، إذ قاد فريقه الأهلي لحصد العديد من الألقاب سواء كلاعب أو مدرب، كما قاد المنتخب الوطني لأبرز نجاحاته، حين كان قاب قوسين أو أدنى من الترشح لنهائيات كأس العالم 1986، لولا الخسارة أمام المنتخب المغربي.
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