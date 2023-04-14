«الكوت» ينشد وقفة جادة من الجميع لأجل «البهلول»

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

قال لاعب الأهلي طرابلس السابق عبدالسلام الكوت، إن الهاشمي البهلول، لاعب ومدرب الأهلي طرابلس وأحد رموز الأهلي والكرة الليبية، يحتاج وقفة جادة من الجميع نتيجة مرضه الصحي لعدة سنوات.

ونشر الكوت صورة قديمة له مع الهاشمي الذي دربه فى الثمانينيات وأكد أن الوفاء له مطلوب، لأنه قدم للرياضة الليبية الكثير، وأسهم في إبرز العديد من اللاعبين والشخصيات الرياضية اللييبية، وقدمهم للوسط الرياضي.

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