اعتماد 6 ملاعب لمباريات الدوري خلال رمضان

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اعتمدت لجة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم بشكل رسمي ستة ملاعب لإقامة مباريات الدوري الممتاز عن المجموعتين الأولى والثانية، خلال ليالي شهر رمضان.

اعتمد ملعب شهداء بنينا وملعب شهداء الأبيار وملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء لإقامة مباريات المجموعة الأولى، بينما اعتمدت ملاعب أبوسليم والأولمبي ومصراتة لمباريات المجموعة الثانية.

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