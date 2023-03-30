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اعتماد 6 ملاعب لمباريات الدوري خلال رمضان

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الخميس 30 مارس 2023, 07:20 مساء
اعتماد 6 ملاعب لمباريات الدوري خلال رمضان
لقطة من مواجهة الأهلي بنغازي ودارنس في الدوري الليبي. (أرشيفية: الإنترنت)
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اعتمدت لجة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم بشكل رسمي ستة ملاعب لإقامة مباريات الدوري الممتاز عن المجموعتين الأولى والثانية، خلال ليالي شهر رمضان.

اعتمد ملعب شهداء بنينا وملعب شهداء الأبيار وملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء لإقامة مباريات المجموعة الأولى، بينما اعتمدت ملاعب أبوسليم والأولمبي ومصراتة لمباريات المجموعة الثانية.

- لجنة المسابقات تعلن استئناف الدوري في رمضان
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انطلاق المنافسات الخميس
وستنطلق منافسات الدوري الممتاز يوم الخميس المقبل على أرضية الملاعب المعتمدة، وستعلن لجنة المسابقات عن مواعيد الجولة المقبلة في وقت لاحق.

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