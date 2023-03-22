لجنة المسابقات تعلن استئناف الدوري في رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم استئناف مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم خلال شهر رمضان، مؤكدة أنها ستنشر قريبا مواعيد الجولات المقبلة.

وأشارت لجنة المسابقات في بيان لها عبر صفحتها ب«فيسبوك»، أن «مسابقة الدوري الممتاز ستتواصل بعون الله وتوفيقه أثناء الشهر الكريم حال توافر الإضاءة التي يمكن إجراء المباريات عليها ليلا».

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واختتمت: «سنوافيكم بالملاعب المُستهدفة في أقرب وقت، لإقامة المباريات والجداول بالوقت الكافي لإعلامكم بذلك».