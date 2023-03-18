لجنة المسابقات تعلن مواعيد مؤجلات الأخضر في الدوري...

أعلنت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم مواعيد مباريات نادي الأخضر المؤجلة في الدوري الممتاز.
وسيخوض الأخضر المواجهة المؤجلة من الأسبوع الأول لمرحلة الإياب أمام نادي التعاون في الـ25 من مارس الجاري، على ملعب شهداء بنينا.
- الأخضر يستقبل مارومو الجنوب أفريقي في «الكونفدرالية»
- ملعب بنينا جاهز لاحتضان مواجهة الأخضر وسانت لوبوبو في «الكونفدرالية»
بينما سيستقبل الأخضر نظيره فريق شباب الجبل في السابع من إبريل المقبل، على ملعب شيخ الشهداء.
ويحتل الأخضر المركز السابع في الدوري، بعد حصده 14 نقطة من 10 مباريات، بينما تتبقى له مباراة مؤجلة أمام التحدي، لم تعلن اللجنة عن موعدها.
المواجهة الأفريقية
ويستقبل فريق كرة القدم الأول بنادي الأخضر نظيره مارومو غالانتس بطل جنوب أفريقيا، الأحد المقبل، على ملعب شهداء بنينا ببنغازي، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة «الكونفدرالية».
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