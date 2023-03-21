الهلال يفوز على التحدي في تمهيدي كأس السلة الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت، أمس الإثنين، بمجمع سليمان الضراط ببنغازي مباراة واحدة في الأدوار التمهيدية لكأس ليبيا لكرة السلة، جمعت الجارين الهلال والتحدي، في ربع المباراة الأول كان التقدم للهلال (22-5)، وأضاف الهلال في الربع الثاني 18 نقطة والتحدي 16 نقطة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال (40-21).

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وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الهلال 41 نقطة مقابل 28 نقطة للتحدي لتنتهي المباراة بفوز الهلال بنتيجة (81-49).

أدار المباراة ثلاثي التحكيم إبراهيم البرعصي ومحمد بن صريتي وشرف الدين الهلالي والمسجل أحمد البرعصي والمسجل الإلكتروني جلال الورفلي والميقاتي فهيم السعيطي وميقاتي 24 ثانية خالد حنيش.