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الهلال يفوز على التحدي في تمهيدي كأس السلة الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 21 مارس 2023, 06:29 مساء
الهلال يفوز على التحدي في تمهيدي كأس السلة الليبية
الهلال في منافسات السلة الليبية. (صفحة نادي الهلال عبر فيسبوك)
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جرت، أمس الإثنين، بمجمع سليمان الضراط ببنغازي مباراة واحدة في الأدوار التمهيدية لكأس ليبيا لكرة السلة، جمعت الجارين الهلال والتحدي، في ربع المباراة الأول كان التقدم للهلال (22-5)، وأضاف الهلال في الربع الثاني 18 نقطة والتحدي 16 نقطة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال (40-21).

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وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الهلال 41 نقطة مقابل 28 نقطة للتحدي لتنتهي المباراة بفوز الهلال بنتيجة (81-49).

أدار المباراة ثلاثي التحكيم إبراهيم البرعصي ومحمد بن صريتي وشرف الدين الهلالي والمسجل أحمد البرعصي والمسجل الإلكتروني جلال الورفلي والميقاتي فهيم السعيطي وميقاتي 24 ثانية خالد حنيش.

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