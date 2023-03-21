الحبيب امبارك مديرا فنيا للشط في دوري الدرجة الأولى الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تعاقدت إدارة نادي الشط مع المدرب الوطني الحبيب امبارك، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

تم توقيع العقد رسميا بين رئيس مجلس الإدارة بنادي الشط هشام الغزيوي، والمدرب الحبيب امبارك، حيث سيباشر مهامه كمدرب اعتبارًا من مساء اليوم الثلاثاء.

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وأسفرت مباريات دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم عن 5 تعادلات ضمن منافسات المجموعة الرابعة في الجولة التاسعة والختامية لمرحلة الذهاب.

انتهت جميع المباريات بالتعادل، هي تعادل الترسانة مع الفالوجا دون أهداف، وتعادل بنفس النتيجة ترهونة مع المجد، وتعادل الشط مع البشائر بهدف لكلا منهما، وتعادل الوطن مع أبي الأشهر بهدفين مقابل هدفين، وتعادل المستقبل مع رفيق بهدف مقابل هدف.

ترتيب المجموعة حتى الجولة التاسعة الختامية من مرحلة الذهاب، البشائر 17 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة، الوطن 16 نقطة، الترسانة 15 نقطة، المستقبل 15 نقطة، أبي الأشهر 13 نقطة، الشط 10 نقاط، رفيق 10 نقاط، المجد 8 نقاط، الفالوجا 6 نقاط، ترهونة 3 نقاط في أخر ترتيب المجموعة.