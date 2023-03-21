4 مباريات في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بعد تعادل الطيران وخالد بن الوليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت، أمس الإثنين، مباراة واحدة في الجولة العاشرة ضمن مسابقة دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم عن المجموعة الثالثة، انتهت بتعادل الطيران وخالد بن الوليد دون أهداف.

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اليوم الثلاثاء، يتجدد الموعد مع أربع مباريات بنفس المجموعة، الوحدة بنغازي يستضيف المروج على أرضية الملعب الجانبي ببنغازي، بإدارة الحكم عصام الجهاني، والمساعدين سالم المراكبي ومعاذ البرغثي، والحكم الرابع مفتاح الفارسي، والمراقب عمر جمعة.

وعلى أرضية ملعب درنة الأفريقي يلتقي المنار بإدارة الحكم بشير السوسي، والمساعدين عبدالله الترهوني، والعربي المغيربي، والحكم الرابع حمد الشلوي، ومراقب المباراة محمد الجلالي.

وعلى ملعب امساعد خليج سرت يحل ضيفا على الأندلس بإدارة الحكم أشرف جمعة، والمساعدين عبدالباسط سعيد ونوري الفالح، والحكم الرابع كمال المجدوب، والمراقب عبدالله الفضيل.

وعلى ملعب مدينة القبة، البرانس يستضيف الوفاق بإدارة الحكم عبدالباسط أيوب، والمساعدين مروان الحراري وأحمد ضيف والحكم الرابع منذر العبيدي، والمراقب محمد عبدالله.